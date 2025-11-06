Візит Анджеліни Джолі до Херсона та Миколаєва — з'явилися нові подробиці
Візит Анджеліни Джолі до Херсона та Миколаєва — з'явилися нові подробиці

Джерело:  online.ua

Голлівудська акторка та посолка доброї волі ООН Анджеліна Джолі відвідала Миколаїв та Херсон разом з міжнародною благодійною організацією Legacy Of War Foundation.

Головні тези:

  • Анджеліна Джолі відвідала Миколаїв та Херсон разом з благодійною організацією Legacy Of War Foundation, де спілкувалася з місцевими медиками, сім'ями та волонтерами, що живуть під обстрілами та загрозою мін.
  • У межах візиту акторка побачила умови життя місцевих жителів, небезпеку війни та силу та рішучість людей, які продовжують своє життя в умовах постійної загрози.

Джолі неочікувано приїхала до Херсона: нові подробиці

Це перший пресреліз щодо візиту акторки відтоді, як вчора низка медіа повідомили про візит Джолі на південь України.

Голлівудська актриса, фотомодель, режисерка поспілкувалася з місцевими медиками, сім'ями та волонтерами, які продовжують своє повсякденне життя під постійною загрозою обстрілів та мін.

Джолі побачила, як у деяких районах над дорогами натягують захисні сітки, щоб хоч якось убезпечити людей від атак дронів.

У відповідь на постійну небезпеку медична допомога та навчання були перенесені до укріплених підземних приміщень, аби лікування й освіта могли продовжуватися у відносно безпечних умовах.

Акторка провела час, спостерігаючи за цією роботою — нагадуванням про ціну війни та стійкість тих, хто продовжує її переживати.

Жителі Миколаєва і Херсона щодня живуть у небезпеці, але не здаються. У той час, коли уряди по всьому світу відвертаються від захисту цивільного населення. Їхня сила й підтримка одне одного — вражають...Виснаження помітно неозброєним оком, але так само видно й рішучість. Люди хочуть безпеки, миру і можливості відновити своє життя.

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі

Акторка

5 листопада акторка несподівано приїхала до Херсона, чим приємно здивувала українців. У мережі швидко розлетілися фото, на яких Джолі в плитоносці.

Під час поїздки вона відвідала медзаклади, поспілкувалася з лікарями, матерями у пологовому відділенні та приділила особливу увагу дітям у лікарні.

Начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько подарував акторці пам’ятну монету "Херсон".

