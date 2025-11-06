Візит Анджеліни Джолі до Херсона та Миколаєва — з'явилися нові подробиці

Голлівудська акторка та посолка доброї волі ООН Анджеліна Джолі відвідала Миколаїв та Херсон разом з міжнародною благодійною організацією Legacy Of War Foundation.
Головні тези:
- Анджеліна Джолі відвідала Миколаїв та Херсон разом з благодійною організацією Legacy Of War Foundation, де спілкувалася з місцевими медиками, сім'ями та волонтерами, що живуть під обстрілами та загрозою мін.
- У межах візиту акторка побачила умови життя місцевих жителів, небезпеку війни та силу та рішучість людей, які продовжують своє життя в умовах постійної загрози.
Джолі неочікувано приїхала до Херсона: нові подробиці
Це перший пресреліз щодо візиту акторки відтоді, як вчора низка медіа повідомили про візит Джолі на південь України.
Голлівудська актриса, фотомодель, режисерка поспілкувалася з місцевими медиками, сім'ями та волонтерами, які продовжують своє повсякденне життя під постійною загрозою обстрілів та мін.
Джолі побачила, як у деяких районах над дорогами натягують захисні сітки, щоб хоч якось убезпечити людей від атак дронів.
Акторка провела час, спостерігаючи за цією роботою — нагадуванням про ціну війни та стійкість тих, хто продовжує її переживати.
5 листопада акторка несподівано приїхала до Херсона, чим приємно здивувала українців. У мережі швидко розлетілися фото, на яких Джолі в плитоносці.
Під час поїздки вона відвідала медзаклади, поспілкувалася з лікарями, матерями у пологовому відділенні та приділила особливу увагу дітям у лікарні.
Начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько подарував акторці пам’ятну монету "Херсон".
