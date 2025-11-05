Світлини Анджеліни Джолі у Херсоні ширяться мережею

У мережі з'явилися світлини з голлівудською кінозіркою та благодійницею Анджеліною Джолі в одному з бомбосховищ Херсона.
Головні тези:
- Голлівудська зірка Анджеліна Джолі відвідала Херсон з гуманітарною місією.
- Світлини показують, як Анджеліна відвідує пологовий будинок та дитячу лікарню у бомбосховищі.
- Інформація про візит поки що не підтверджена офіційними джерелами.
Анджеліна Джолі відвідала Херсон
Анджеліна Джолі справді відвідала Херсон.
За інформацією місцевих пабліків, кінозірка була з гуманітарною місією у херсонських медичних установах, зокрема, у пологовому будинку та дитячій лікарні.
Про це пишуть херсонці у групах в Телеграмі.
На світлинах Анджеліна Джолі знаходиться у бомбосховищі лікарні та грається з дітьми.
Також у мережі є фото Анджеліни з першими особами Херсонщини - головою Херсонської МВА Ярославом Шаньком та заступником начальника Херсонської ОВА Дмитром Бутрієм.
Офіційні джерела поки що не підтвердили цю інформацію.
