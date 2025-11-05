Світлини Анджеліни Джолі у Херсоні ширяться мережею
Світлини Анджеліни Джолі у Херсоні ширяться мережею

Джолі
online.ua

У мережі з'явилися світлини з голлівудською кінозіркою та благодійницею Анджеліною Джолі в одному з бомбосховищ Херсона.

Головні тези:

  • Голлівудська зірка Анджеліна Джолі відвідала Херсон з гуманітарною місією.
  • Світлини показують, як Анджеліна відвідує пологовий будинок та дитячу лікарню у бомбосховищі.
  • Інформація про візит поки що не підтверджена офіційними джерелами.

Анджеліна Джолі відвідала Херсон

Анджеліна Джолі справді відвідала Херсон.

За інформацією місцевих пабліків, кінозірка була з гуманітарною місією у херсонських медичних установах, зокрема, у пологовому будинку та дитячій лікарні.

Про це пишуть херсонці у групах в Телеграмі.

На світлинах Анджеліна Джолі знаходиться у бомбосховищі лікарні та грається з дітьми.

Анджеліна Джолі

Також у мережі є фото Анджеліни з першими особами Херсонщини - головою Херсонської МВА Ярославом Шаньком та заступником начальника Херсонської ОВА Дмитром Бутрієм.

Анджеліна Джолі у Херсоні

Офіційні джерела поки що не підтвердили цю інформацію.

