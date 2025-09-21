Донька Анджеліни Джолі вразила фанатів зміною іміджу — фото

19-річна донька голлівудських акторів Анджеліни Джолі і Бреда Пітта — Шайло — продовжує дивувати шанувальників сміливими експериментами зі своєю зовнішністю. Дівчина вирішила змінити колір волосся та зачіску.
Головні тези:
- Шайло Джолі пофарбувала волосся в платиновий блонд.
- Шанувальники зазначають, що їй дійсно личить новий образ.
Шайло Джолі знову дивує фанатів
Журналісти звертають увагу на те, що нещодавно дівчину помітили на прогулянці в Нью-Йорку з подругою і колегою по танцях Кеоні Роуз.
Нові світлини Шайло облетіли увесь Instagram, оскільки всі помітили, як різко змінилася зовнішність доньки Джолі.
Попри те, що раніше у дівчини завжди було світле волосся, тепер вона наважилася на радикальний крок — пофарбувала його в платиновий блонд і зачесала назад.
Ба більше, у Шайло з'явився сміливий аксесуар — пірсинг-лабрет, тобто прикраса під нижньою губою.
Образ доповнив яскравий макіяж очей у техніці "смокі", що для неї рідкість, адже зазвичай Шайло віддавала перевагу мінімуму косметики або зовсім обходилася без неї.
Реакція фанатів на зміну образу Шайло:
Не люблю цей колір, але їй дуже личить;
Коли людина дійсно красива — її нічого не зіпсує;
Незвично, але мені справді подобається!;
Вона дуже схожа на маму! Така ж красуня;
Люблю за нею спостерігати — Шайло крута.
