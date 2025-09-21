Донька Анджеліни Джолі вразила фанатів зміною іміджу — фото

19-річна донька голлівудських акторів Анджеліни Джолі і Бреда Пітта — Шайло — продовжує дивувати шанувальників сміливими експериментами зі своєю зовнішністю. Дівчина вирішила змінити колір волосся та зачіску.

Шайло Джолі знову дивує фанатів

Журналісти звертають увагу на те, що нещодавно дівчину помітили на прогулянці в Нью-Йорку з подругою і колегою по танцях Кеоні Роуз.

Нові світлини Шайло облетіли увесь Instagram, оскільки всі помітили, як різко змінилася зовнішність доньки Джолі.

Фото: скриншот

Попри те, що раніше у дівчини завжди було світле волосся, тепер вона наважилася на радикальний крок — пофарбувала його в платиновий блонд і зачесала назад.

Ба більше, у Шайло з'явився сміливий аксесуар — пірсинг-лабрет, тобто прикраса під нижньою губою.

Фото: скриншот

Образ доповнив яскравий макіяж очей у техніці "смокі", що для неї рідкість, адже зазвичай Шайло віддавала перевагу мінімуму косметики або зовсім обходилася без неї.

