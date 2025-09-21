Дочь Анджелины Джоли поразила фанатов сменой имиджа — фото

19-летняя дочь голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта – Шайло – продолжает удивлять поклонников смелыми экспериментами со своей внешностью. Девушка решила изменить цвет волос и прическу.
Шайло Джоли покрасила волосы в платиновый блонд.
Поклонники отмечают, что им действительно нравится ее новый образ.
Шайло Джоли снова удивляет фанатов
Журналисты обращают внимание на то, что недавно девушку заметили на прогулке в Нью-Йорке с подругой и коллегой по танцам Кеони Роуз.
Новые фотографии Шайло облетели весь Instagram, поскольку все заметили, как резко изменилась внешность дочери Джоли.
Несмотря на то, что раньше у девушки всегда были светлые волосы, она решилась на радикальный шаг — покрасила их в платиновый блонд и зачесала назад.
Более того, у Шайло появился смелый аксессуар — пирсинг-лабрет, то есть украшение под нижней губой.
Реакция фанатов на изменение образа Шайло:
Не люблю этот цвет, но ей очень подходит;
Когда человек действительно красив — его ничего не испортит;
Необычно, но мне действительно нравится!;
Она очень похожа на маму! Такая же красавица;
Люблю за ней наблюдать — Шайло крутая.
