Дочь Анджелины Джоли поразила фанатов сменой имиджа — фото

19-летняя дочь голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта – Шайло – продолжает удивлять поклонников смелыми экспериментами со своей внешностью. Девушка решила изменить цвет волос и прическу.

Шайло Джоли снова удивляет фанатов

Журналисты обращают внимание на то, что недавно девушку заметили на прогулке в Нью-Йорке с подругой и коллегой по танцам Кеони Роуз.

Новые фотографии Шайло облетели весь Instagram, поскольку все заметили, как резко изменилась внешность дочери Джоли.

Фото: скриншот

Несмотря на то, что раньше у девушки всегда были светлые волосы, она решилась на радикальный шаг — покрасила их в платиновый блонд и зачесала назад.

Более того, у Шайло появился смелый аксессуар — пирсинг-лабрет, то есть украшение под нижней губой.

Фото: скриншот

Образ дополнил яркий макияж глаз в технике "смоки", что для нее редкость, ведь обычно Шайло предпочитала минимум косметики или совсем обходилась без нее. Поделиться

Реакция фанатов на изменение образа Шайло: