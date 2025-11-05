Фотографии Анджелины Джоли в Херсоне распространяются в сети
Фотографии Анджелины Джоли в Херсоне распространяются в сети

Джолі
Источник:  online.ua

В сети появились фотографии с голливудской кинозвездой и благотворительницей Анджелиной Джоли в одном из бомбоубежищ Херсона.

Главные тезисы

  • Анджелина Джоли посетила Херсон с гуманитарной миссией, посещая медицинские учреждения и играя с детьми в бомбоубежище.
  • Фотографии с актрисой вызвали широкий резонанс в сети, хотя информация о визите пока не подтверждена официально.
  • На снимках Анджелина Джоли также запечатлена в компании главы Херсонской МВА Ярослава Шанько и заместителя начальника Херсонской ОВ Дмитрия Бутрия.

Анджелина Джоли посетила Херсон

Анджелина Джоли действительно посетила Херсон.

По информации местных пабликов, кинозвезда была с гуманитарной миссией в херсонских медицинских учреждениях, в частности, в роддоме и детской больнице.

Об этом пишут херсонцы в группах Телеграммы.

На фотографиях Анджелина Джоли находится в бомбоубежище больницы и играет с детьми.

Анджелина Джоли

Также в сети есть фото Анджелины с первыми лицами Херсонщины — главой Херсонской МВА Ярославом Шанько и заместителем начальника Херсонской ОВ Дмитрием Бутрием.

Анджелина Джоли в Херсоне

Официальные источники пока не подтвердили эту информацию.

