Фотографии Анджелины Джоли в Херсоне распространяются в сети

В сети появились фотографии с голливудской кинозвездой и благотворительницей Анджелиной Джоли в одном из бомбоубежищ Херсона.
Главные тезисы
- Анджелина Джоли посетила Херсон с гуманитарной миссией, посещая медицинские учреждения и играя с детьми в бомбоубежище.
- Фотографии с актрисой вызвали широкий резонанс в сети, хотя информация о визите пока не подтверждена официально.
- На снимках Анджелина Джоли также запечатлена в компании главы Херсонской МВА Ярослава Шанько и заместителя начальника Херсонской ОВ Дмитрия Бутрия.
Анджелина Джоли посетила Херсон
Анджелина Джоли действительно посетила Херсон.
По информации местных пабликов, кинозвезда была с гуманитарной миссией в херсонских медицинских учреждениях, в частности, в роддоме и детской больнице.
Об этом пишут херсонцы в группах Телеграммы.
На фотографиях Анджелина Джоли находится в бомбоубежище больницы и играет с детьми.
Также в сети есть фото Анджелины с первыми лицами Херсонщины — главой Херсонской МВА Ярославом Шанько и заместителем начальника Херсонской ОВ Дмитрием Бутрием.
Официальные источники пока не подтвердили эту информацию.
