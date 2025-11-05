Фотографии Анджелины Джоли в Херсоне распространяются в сети

В сети появились фотографии с голливудской кинозвездой и благотворительницей Анджелиной Джоли в одном из бомбоубежищ Херсона.

Анджелина Джоли посетила Херсон

Анджелина Джоли действительно посетила Херсон.

По информации местных пабликов, кинозвезда была с гуманитарной миссией в херсонских медицинских учреждениях, в частности, в роддоме и детской больнице.

Об этом пишут херсонцы в группах Телеграммы.

На фотографиях Анджелина Джоли находится в бомбоубежище больницы и играет с детьми.

Анджелина Джоли

Также в сети есть фото Анджелины с первыми лицами Херсонщины — главой Херсонской МВА Ярославом Шанько и заместителем начальника Херсонской ОВ Дмитрием Бутрием.

Анджелина Джоли в Херсоне

Официальные источники пока не подтвердили эту информацию.