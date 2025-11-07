Анджелину Джоли заметили еще в одном городе Украины — фото

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли, которая недавно шокировала украинцев и мир неанонсированным визитом в Херсон, на этот раз была замечена уже на западе Украины.
Главные тезисы
- По словам очевидцев, они видели женщину, которая очень похожа на Джоли.
- Также известно, что она прятала лицо за маской.
Джоли все еще находится в Украине?
Новая серия новостей о голливудской звезде распространяется по украинским Telegram-каналам.
По словам очевидцев, посла доброй воли ЮНИСЕФ заметили на одной из автозаправочных станций Тернополя.
В сети уже опубликовали фотографии из камеры видеонаблюдения, на которых женщина, очень похожая на Анджелину Джоли, покупает кофе.
Что важно понимать, пока подтверждений или других деталей ее визита в Тернополь нет, однако вполне возможно, что кортеж голливудской актрисы просто следует по этому пути из Украины.
Несколько дней назад украинцев и мир шокировали фото Анджелины Джоли в Херсоне.
Звезда без анонсов прибыла в город, который страдает от российских ударов, чтобы привлечь внимание мира к захватнической войне России против Украины.
Впоследствии была опубликована фотография, на которой известная актриса в бронежилете и защитной каске стоит прямо в антидроновом тоннеле на юге страны.
