Анджелину Джоли заметили еще в одном городе Украины — фото
Категория
Культура
Дата публикации

Анджелину Джоли заметили еще в одном городе Украины — фото

Джоли все еще находится в Украине?
Читати українською
Источник:  online.ua

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли, которая недавно шокировала украинцев и мир неанонсированным визитом в Херсон, на этот раз была замечена уже на западе Украины.

Главные тезисы

  • По словам очевидцев, они видели женщину, которая очень похожа на Джоли.
  • Также известно, что она прятала лицо за маской.

Джоли все еще находится в Украине?

Новая серия новостей о голливудской звезде распространяется по украинским Telegram-каналам.

По словам очевидцев, посла доброй воли ЮНИСЕФ заметили на одной из автозаправочных станций Тернополя.

В сети уже опубликовали фотографии из камеры видеонаблюдения, на которых женщина, очень похожая на Анджелину Джоли, покупает кофе.

Что важно понимать, пока подтверждений или других деталей ее визита в Тернополь нет, однако вполне возможно, что кортеж голливудской актрисы просто следует по этому пути из Украины.

фото t.me/fainemisto_tv

Несколько дней назад украинцев и мир шокировали фото Анджелины Джоли в Херсоне.

Звезда без анонсов прибыла в город, который страдает от российских ударов, чтобы привлечь внимание мира к захватнической войне России против Украины.

Впоследствии была опубликована фотография, на которой известная актриса в бронежилете и защитной каске стоит прямо в антидроновом тоннеле на юге страны.

фото x/Zarina Zabrisky

