Анджеліну Джолі помітили ще в одному місті України — фото

Відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі, яка нещодавно шокувала українців та світ неанонсованим візитом до Херсон, цього разу була помічена вже на заході України.

Джолі все ще знаходиться в Україні?

Нова серія новин про голлівудську зірку шириться українськими Telegram-каналами.

За словами очевидців, амбасадорку доброї волі ЮНІСЕФ помітили на одній з автозаправних станцій Тернополя.

В мережі вже опублікували світлини з камери відеоспостереження, на яких жінка, яка дуже схожа на Анджеліну Джолі, купує каву.

Що важливо розуміти, наразі підтверджень чи інших деталей її візиту до Тернополя немає, однак цілком можливо, що кортеж голлівудської акторки просто прямує цим шляхом з України.

фото t.me/fainemisto_tv

Як уже згадувалося раніше, кілька днів тому українців та світ шокували фото Анджеліни Джолі у Херсоні.

Зірка без жодних анонсів прибула до міста, яке потерпає від російських ударів, щоб привернути увагу світу до загарбницької війни Росії проти України.

Згодом була опублікована світлина, на якій відома акторка у бронежилеті та захисній касці стоїть просто у антидроновому тунелі на півдні країни.