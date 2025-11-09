"Це було важко". Джолі гучно звернулася до світу після візиту в Україну
"Це було важко". Джолі гучно звернулася до світу після візиту в Україну

Джолі надіслала світу потужний меседж щодо України
Read in English
Джерело:  online.ua

Зірка Голлівуду Анджеліна Джолі вперше публічно прокоментувала свій візит до України на тлі її війни з Росією. Вона опублікувала розлогий допис, в якому описала життя українців на прифронтових територіях, розповіла світу про їхні страхи та випробовування, з якими доводиться стикатися щоденно.

Головні тези:

  • Акторка виклала відео, на якому видно стелу з портретами загиблих захисників України.
  • На тлі лунав сигнал повітряної тривоги. 

Як зазначила акторка, вона відвідала Миколаїв і Херсон в Україні цього тижня, щоб зустрітися з сім’ями, які живуть на передовій.

Джолі розповіла, що загроза російських дронів була постійною.

Ти чуєш низьке гудіння в небі. Тут це вже називають «полюванням на людей»: дрони використовують, щоб постійно стежити, вислідковувати та тероризувати людей. Був момент, коли ми мали зупинитися й перечекати, поки дрон пролетить над нами. Я була в захисному спорядженні, і для мене це було лише кілька днів. А ці сім’ї живуть з цим щодня.

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі

Американська акторка

Зірка звернула увагу світу на те, що українці перемістили свої школи, клініки та дитячі садки у підземні приміщення.

Це було важко, однак надихаюче бачити. Багато людей говорили зі мною про психологічний тягар постійної загрози — і про глибший страх бути забутими світом, — наголосила Анджеліна.

За словами акторки, їй важко збагнути, як у світі з такою потужною дипломатичною спроможністю цивільні в Україні, Судані, Газі, Ємені, ДР Конго та багатьох інших місцях страждають щодня.

Джолі обурена, що світові лідери не зупиняють війни та конфлікти, хоча й можуть це зробити.

Те, що дає мені надію — це неймовірна мужність і професійність місцевих організацій і волонтерів, і тих, хто їх підтримує… Якщо вони можуть знаходити в собі сили — уряди теж мають бути здатними на те саме, — підсумувала акторка.

