"Це було важко". Джолі гучно звернулася до світу після візиту в Україну

Зірка Голлівуду Анджеліна Джолі вперше публічно прокоментувала свій візит до України на тлі її війни з Росією. Вона опублікувала розлогий допис, в якому описала життя українців на прифронтових територіях, розповіла світу про їхні страхи та випробовування, з якими доводиться стикатися щоденно.
Головні тези:
- Акторка виклала відео, на якому видно стелу з портретами загиблих захисників України.
- На тлі лунав сигнал повітряної тривоги.
Джолі надіслала світу потужний меседж щодо України
Як зазначила акторка, вона відвідала Миколаїв і Херсон в Україні цього тижня, щоб зустрітися з сім’ями, які живуть на передовій.
Джолі розповіла, що загроза російських дронів була постійною.
Зірка звернула увагу світу на те, що українці перемістили свої школи, клініки та дитячі садки у підземні приміщення.
За словами акторки, їй важко збагнути, як у світі з такою потужною дипломатичною спроможністю цивільні в Україні, Судані, Газі, Ємені, ДР Конго та багатьох інших місцях страждають щодня.
Джолі обурена, що світові лідери не зупиняють війни та конфлікти, хоча й можуть це зробити.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-