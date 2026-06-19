Анджеліна Джолі розкрила неочікувані подробиці розлучення з Бредом Піттом

Зірка Голлівуду Анджеліна Джолі відверто зізналася, що скандальний та гучний розрив з колишнім чоловіком Бредом Піттом ледь не зруйнував її успішну акторську кар'єру.
Головні тези:
- На переконання зірки, її бойовий дух нарешті повернувся.
- Вона висловлює вдячність дітями, які завжди були поруч у скрутні часи.
Джолі наважилася на нові відверті зізнання
Акторка не приховує, що дуже довго не могла оговтатися після розлучення з Бредом Піттом.
Попри це, довгоочікуваний момент врешті настав — зараз вона знову щаслива.
За словами Джолі, цей важкий шлях вона змогла пройти винятково завдяки підтримці своїх дітей.
Джолі також заявила, що розлучення було для неї настільки болючим, що вона навіть хотіла покласти край своїй кар'єрі в Голлівуді.
Однак і в цій ситуації її від неправильного рішення врятували саме діти.
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