Анджеліна Джолі розкрила неочікувані подробиці розлучення з Бредом Піттом
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Анджеліна Джолі розкрила неочікувані подробиці розлучення з Бредом Піттом

Джолі
Джерело:  Variety

Зірка Голлівуду Анджеліна Джолі відверто зізналася, що скандальний та гучний розрив з колишнім чоловіком Бредом Піттом ледь не зруйнував її успішну акторську кар'єру.

Головні тези:

  • На переконання зірки, її бойовий дух нарешті повернувся.
  • Вона висловлює вдячність дітями, які завжди були поруч у скрутні часи.

Джолі наважилася на нові відверті зізнання

Акторка не приховує, що дуже довго не могла оговтатися після розлучення з Бредом Піттом.

Попри це, довгоочікуваний момент врешті настав — зараз вона знову щаслива.

За словами Джолі, цей важкий шлях вона змогла пройти винятково завдяки підтримці своїх дітей.

Мене трохи збили з пантелику, і він повертається значною мірою завдяки моїм дітям, які тепер старші та підтримують мене. Моїм дітям майже всім по 18, тому тепер вони хочуть бачити, як я подорожую світом, хочуть, щоб я виходила на вулицю та робила щось нове.

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі

Американська акторка

Джолі також заявила, що розлучення було для неї настільки болючим, що вона навіть хотіла покласти край своїй кар'єрі в Голлівуді.

Однак і в цій ситуації її від неправильного рішення врятували саме діти.

Єдиним способом бути вдома частіше та бути відсутньою на короткий проміжок часу або заробляти хороші гроші було повернутися до акторської діяльності. Брала лише короткі або близькі проєкти, або ті, де могла взяти з собою дітей.

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