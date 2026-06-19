Анджеліна Джолі розкрила неочікувані подробиці розлучення з Бредом Піттом

Зірка Голлівуду Анджеліна Джолі відверто зізналася, що скандальний та гучний розрив з колишнім чоловіком Бредом Піттом ледь не зруйнував її успішну акторську кар'єру.

Джолі наважилася на нові відверті зізнання

Акторка не приховує, що дуже довго не могла оговтатися після розлучення з Бредом Піттом.

Попри це, довгоочікуваний момент врешті настав — зараз вона знову щаслива.

За словами Джолі, цей важкий шлях вона змогла пройти винятково завдяки підтримці своїх дітей.

Мене трохи збили з пантелику, і він повертається значною мірою завдяки моїм дітям, які тепер старші та підтримують мене. Моїм дітям майже всім по 18, тому тепер вони хочуть бачити, як я подорожую світом, хочуть, щоб я виходила на вулицю та робила щось нове. Анджеліна Джолі Американська акторка

Джолі також заявила, що розлучення було для неї настільки болючим, що вона навіть хотіла покласти край своїй кар'єрі в Голлівуді.

Однак і в цій ситуації її від неправильного рішення врятували саме діти.