Ніколь Кідман помстилася Анджеліні Джолі після 20 років ворожнечі
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Ніколь Кідман помстилася Анджеліні Джолі після 20 років ворожнечі

Джолі
Джерело:  Radar Online

Кілька десятиліть поспіль у Голлівуді точиться непублічна “війна” між акторками Ніколь Кідан та Анджеліною Джолі. Лише зараз Ніколь отримала шанс на реванш, який став вкрай болючим для її суперниці — вона забрала у Енджі роль, про яку та мріяла дуже багато років.

Головні тези:

  • Джолі скаржиться, що в неї “вкрали” омріяний проєкт.
  • Однак інсайдер стверджують, що Ніколь не просто так отримала роль.

“Війна” Кідман і Джолі набирає обертів

За словами інсайдерів, новий цикл ворожнечі почався після того, як Ніколь дісталася головна роль у кримінальному серіалі "Scarpetta" для Amazon Prime.

Що важливо розуміти, йдеться про проєкт, який був для Анджеліни ціллю №1 дуже багато років.

Так, Кідман готується зіграти судмедекспертку Кей Скарпетту в екранізації популярної серії романів Патрісії Корнвелл.

Анонімні джерела стверджують, що 50-річна Джолі шокована таким розвитком подій та скаржиться, що проєкт у неї "забрали".

У Голлівуді перемогла не лише акторська репутація, а й стратегія. За словами інсайдерів, Кідман краще орієнтується в сучасній індустрії кіно й телебачення, активно співпрацює з продюсерами та студіями і вже понад десять років розбудовує власну потужну телевізійну імперію.

Непублічна “війна” Джолі та Кідман почалася ще тоді, коли Анджеліна замінила Ніколь у фільмі "Містер і місім Смітт", в якому грала разом із Бредом Піттом.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Анджеліна Джолі таємно зустрічається з іконою Голлівуду
Анджеліна Джолі та Джонні Депп таємно зустрічаються
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Анджеліну Джолі помітили ще в одному місті України — фото
Джолі все ще знаходиться в Україні?
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
"Це було важко". Джолі гучно звернулася до світу після візиту в Україну
Джолі надіслала світу потужний меседж щодо України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?