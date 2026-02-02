Ніколь Кідман помстилася Анджеліні Джолі після 20 років ворожнечі

Кілька десятиліть поспіль у Голлівуді точиться непублічна “війна” між акторками Ніколь Кідан та Анджеліною Джолі. Лише зараз Ніколь отримала шанс на реванш, який став вкрай болючим для її суперниці — вона забрала у Енджі роль, про яку та мріяла дуже багато років.
Головні тези:
- Джолі скаржиться, що в неї “вкрали” омріяний проєкт.
- Однак інсайдер стверджують, що Ніколь не просто так отримала роль.
“Війна” Кідман і Джолі набирає обертів
За словами інсайдерів, новий цикл ворожнечі почався після того, як Ніколь дісталася головна роль у кримінальному серіалі "Scarpetta" для Amazon Prime.
Що важливо розуміти, йдеться про проєкт, який був для Анджеліни ціллю №1 дуже багато років.
Так, Кідман готується зіграти судмедекспертку Кей Скарпетту в екранізації популярної серії романів Патрісії Корнвелл.
Анонімні джерела стверджують, що 50-річна Джолі шокована таким розвитком подій та скаржиться, що проєкт у неї "забрали".
Непублічна “війна” Джолі та Кідман почалася ще тоді, коли Анджеліна замінила Ніколь у фільмі "Містер і місім Смітт", в якому грала разом із Бредом Піттом.
