Ніколь Кідман помстилася Анджеліні Джолі після 20 років ворожнечі

Кілька десятиліть поспіль у Голлівуді точиться непублічна “війна” між акторками Ніколь Кідан та Анджеліною Джолі. Лише зараз Ніколь отримала шанс на реванш, який став вкрай болючим для її суперниці — вона забрала у Енджі роль, про яку та мріяла дуже багато років.

“Війна” Кідман і Джолі набирає обертів

За словами інсайдерів, новий цикл ворожнечі почався після того, як Ніколь дісталася головна роль у кримінальному серіалі "Scarpetta" для Amazon Prime.

Що важливо розуміти, йдеться про проєкт, який був для Анджеліни ціллю №1 дуже багато років.

Так, Кідман готується зіграти судмедекспертку Кей Скарпетту в екранізації популярної серії романів Патрісії Корнвелл.

Анонімні джерела стверджують, що 50-річна Джолі шокована таким розвитком подій та скаржиться, що проєкт у неї "забрали".

У Голлівуді перемогла не лише акторська репутація, а й стратегія. За словами інсайдерів, Кідман краще орієнтується в сучасній індустрії кіно й телебачення, активно співпрацює з продюсерами та студіями і вже понад десять років розбудовує власну потужну телевізійну імперію. Поширити

Непублічна “війна” Джолі та Кідман почалася ще тоді, коли Анджеліна замінила Ніколь у фільмі "Містер і місім Смітт", в якому грала разом із Бредом Піттом.