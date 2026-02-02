Николь Кидман отомстила Анджелине Джоли после 20 лет вражды
Шоу-бизнес
Николь Кидман отомстила Анджелине Джоли после 20 лет вражды

"Война" Кидман и Джоли набирает обороты
Источник:  Radar Online

Несколько десятилетий подряд в Голливуде идет непубличная “война” между актрисами Николь Кидан и Анджелиной Джоли. Только сейчас Николь получила шанс на реванш, который стал крайне болезненным для ее соперницы — она забрала у Энджи роль, о которой та мечтала очень много лет.

Джоли жалуется, что у нее "украли" вожделенный проект.
Однако инсайдеры утверждают, что Николь не просто так получила роль.

По словам инсайдеров, новый цикл вражды начался после того, как Николь досталась главная роль в криминальном сериале "Scarpetta" для Amazon Prime.

Что важно понимать, речь идет о проекте, который был для Анджелины целью №1 очень много лет.

Так, Кидман готовится сыграть судмедэкспертку Кей Скарпетту в экранизации популярной серии романов Патрисии Корнвелл.

Анонимные источники утверждают, что 50-летняя Джоли в шоке от такого развития событий и жалуется, что проект у нее "забрали".

В Голливуде победила не только актерская репутация, но и стратегия. По словам инсайдеров, Кидман лучше ориентируется в современной индустрии кино и телевидения, активно сотрудничает с продюсерами и студиями и уже более десяти лет развивает собственную мощную телевизионную империю.

Непубличная “война” Джоли и Кидман началась еще тогда, когда Анджелина заменила Николь в фильме "Мистер и мисс Смит", в котором играла вместе с Брэдом Питтом.

