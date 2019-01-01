Названы десять самых полезных продуктов в мире

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Специалисты европейской ассоциации диетологов и гастроэнтерологов назвали самые полезные в мире продукты, которые оказывают благотворное влияние на организм человека. В ТОП-10 они включили те продукты питания, которые больше всего содержат микроэлементов и максимально усваиваются организмом.

Об этом сообщает ONLINE.UА со ссылкой на Ukrhealth.

Лидером в списке самых полезных продуктов оказались помидоры. Эти овощи обладают мощными антираковыми свойствами и полезны для сердца. Кроме этого помидоры содержат большое количество клетчатки, калия и актиоксидантов, которые бесценны для красоты и молодости.

На втором месте располагается овсяная крупа. Она оказывает благоприятное воздействие на пищеварительную систему организма, а также способна нормализовать кровяное давление.

Третьим в списке самых полезных продуктов находится киви. Они полезны для гипертоников и людей, имеющих проблемы с суставами. Также данные плоды богаты жирными кислотами омега-3 и витаминами А, С, Е, полезными для кожи и волос.

Четвертое место в перечне занял виноград. Его ягоды способны оказывать мощное противодействие появлению раковых опухолей, а также предотвращают образование тромбов.

На пятое место в ТОПе специалисты поместили рыбу и морепродукты. Они рекомендуют употреблять их не реже двух раз в неделю, так как эти продукты незаменимы для здоровья сердца и сосудов.

На шестом и седьмом месте в рейтинге самых полезных продуктов разместились броколли и авокадо. Они считаются одними из лучших борцов с онкологией. Также данные продукты способствуют очищению организма от бактерий и укреплению сосудов.

На восьмом месте в списке эксперты поместили листовые салаты и зелень, которые являются хорошим источником большого количества витаминов и минералов. На предпоследнем девятом месте в ТОПе оказался чеснок.

Десятое место в списке самых полезных продуктов медики отдали льняному маслу. Оно является отличным средством для очищения печени, а также содержит множество полезных жирных кислот, причем в большем количестве, чем рыба.

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