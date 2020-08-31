Ученые доказали неожиданную пользу лишнего веса для молодых женщин

Лишний вес у женщин до наступления менопаузы защищает организм от возникновения рака молочной железы.

К такому выводу пришли американские ученые из университета Северной Каролины, передает ONLINE.UA со ссылкой на журнал JAMA Oncology, где были опубликованы результаты исследования.

Онкологи доказали, что каждые 5 пунктов индекса массы тела, которые указывают на то, что вес выше нормы, положительно влиет на организм молодых девушек. В частности, у девушек в возрасте 18-24 лет риск заболеть раком груди при лишнем весе снижен на 23%, у женщин 25-34 лет — на 15%, у женщин в возрасте 35-44 лет при избыточном весе риск заболеть раком груди снижен на 13%, а в возрасте 45-54 лет — на 12%. При этом в возрасте после 60 лет ожирение "работает" наоборот и увеличивает риски возникновения злокачественной опухоли в груди.

Этот факт доказали десятки масштабных исследований, в ходе которых онкологи изучили данные 760 тысяч женщин моложе 55 лет. По их результатам эксперты убедились, что ожирение оказывает положительное воздействие на организм и предотвращает развитие рака груди у молодых женщин до наступления менопаузы из-за ряда факторов, в числе которых разные уровни гормонов и плотность молочной железы.

При этом ученые подчеркнули, что нормальный вес имеет несравненно больше преимуществ, чем избыточный. Поэтому они призвали вести здоровый образ жизни и следить за питанием.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в США впервые в мире вылечили рак груди на термальной стадии.