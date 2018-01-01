Когда нужно бросать курить: назван оптимальный возраст

Когда нужно бросать курить: назван оптимальный возраст

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Фото: pixabay.com

Возрастной интервал от 40 до 45 лет является идеальным для того, чтобы бросить курить. К такому выводу пришли ученые из Университета Вандербильта на основании результатов многолетних исследований, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Scientific Sessions.

Ученые 16 лет наблюдали за девятью тысячами курильщиков и установили, что те, кто бросил курить до 45 лет, почти в два раза увеличили свои шансы на продолжительную жизнь. Для них риски инфаркта, инсульта и возникновения проблем сердечно-сосудистой системы, которые не связаны с возрастом, снизились на 38%.

Эксперты подчеркивают, что на полное восстановление организма после курение необходимо не менее 15 лет. Поэтому, если бросить курить до 45 лет, то к 60 годам организм сможет справиться с негативными последствиями.

Также учение добавили, что даже у тех, кто бросил курить более 10 лет назад, могут возникнуть побочные эффекты от пагубной привычки. В связи с этим они рекомендуют, как можно раньше отказаться от курения, чтобы максимально снизить риски развития болезней сердца и дыхательной системы.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ученые выявили неожиданную опасность при полном отказе от алкоголя.

Источник: Scientific Sessions Теги: паління, ученые, исследование, медицина, здоровье
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