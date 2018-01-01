Назван лучший фильм 2018 года

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Лучшим фильмом 2018 года стала лента "Мстители: Война бесконечности". Лидера списка было объявлено во время церемонии вручения премий People’s Choice Awards, которая прошла в воскресенье, 11 ноября, в американском городе Санта-Моника, передает ONLINE.UA.

Эта премия отличается от других тем, что ее победителей выбирают обычные люди — они голосовали за своих кумиров в сети. Полный перечень победителей опубликовало издание The Hollywood Reporter.