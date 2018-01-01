Назван лучший фильм 2018 года

Назван лучший фильм 2018 года

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Фото: flickr.com

Лучшим фильмом 2018 года стала лента "Мстители: Война бесконечности". Лидера списка было объявлено во время церемонии вручения премий People’s Choice Awards, которая прошла в воскресенье, 11 ноября, в американском городе Санта-Моника, передает ONLINE.UA.

Эта премия отличается от других тем, что ее победителей выбирают обычные люди — они голосовали за своих кумиров в сети. Полный перечень победителей опубликовало издание The Hollywood Reporter.

"Лучшим фильмом 2018 года стала лента "Мстители: Война бесконечности". Кроме того, актриса Скарлетт Йоханссон получила награду в номинации "Актриса года" за роль Черной вдовы", — сказано в сообщении.

Назван лучший фильм 2018 года (1)

Назван лучший фильм 2018 года (2)

Назван лучший фильм 2018 года (3)

Актерский состав фильма "Мстители: Война бесконечности"

"Мстители: Война бесконечности" — американский супергеройский фильм, снятый братьями Руссо по мотивам комиксов Marvel. Он является продолжением фильмов кинематографической вселенной Marvel. Также он является продолжением Мстителей 2012 года и Мстители 2015: Эра Альтрона. Фильм был объявлен в октябре 2014 года под названием «Мстители: Война бесконечности — Часть 1». В апреле 2015 года братья Руссо стали режиссерами картины, а в мае Маркус и Макфи присоединились к работе над сценарием. В июле 2016 года студия Marvel сократила название до «Мстители: Война Бесконечности». Съемки начались в январе 2017 года в Pinewood Atlanta Studios в округе Фейет, штат Джорджия, и продолжались до июля того же года.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что эксперты авторитетного американского издания Rolling Stone составили новый рейтинг, в который включили лучшие комедии XXI века. Самой лучшей комедией XXI века стал фильм "Победители шоу", который вышел на экраны в 2000 году.

Источник: ONLINE.UA Теги: Месники, фильм, рейтинг, самый лучший фильм
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