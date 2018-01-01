Чем опасен поздний ужин: ученые пришли к новому выводу

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Поздний ужин опасен для здоровья человека — прием пищи поздним вечером вызывает проблемы с сердцем и может привести к сахарному диабету. К такому выводу пришли ученые Колумбийского университета, сообщает ONLINE.UА со ссылкой на Live Science.

Исследователи провели обследование среди 13 тысяч людей в возрасте от 18 до 76 лет. В ходе научной работы они выявили заболевания добровольцев, а также их предпочтения в еде и время приема пищи. Кроме этого, у респондентовна протяжении определенного временеи ежедневно измеряли давление, уровень сахара и других метаболитов в крови.

Как оказалось, более половины участников эксперимета треть дневной нормы пищи принимали после шести вечера. У них был выявлен более высокий уровнь сахара в крови и большой показатель инсулинорезистентности. Также на протяжении дня у них резко повышалось давление, что негативно сказывалось а работе сердечно-сосудистой системы.

Подведя итоги исследования, ученые пришли к выводу, что поздний ужин повышает риски развития гипертонии на 29%, а преддиабета, после которого у 70% людей развивается диабет второго типа — на 19%. Причиной тому, по мнению медиков, является нарушение биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что ученые назвали оптимальный возраст, когда нужно бросать курить.