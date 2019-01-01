Стало известно, какие специи помогут легко похудеть

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Пряность не является лекарством, и, несмотря на их пользу, пока не существует клинических доказательств успешного использования приправ непосредственно для лечения, однако некоторые из них могут помочь легко избавиться от лишнего веса. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает ONLINE.UA.

По ее словам, пряности обладают способностью влиять на выделение ферментов и слизи желудочно-кишечным трактом. Они действуют на состояние кишечной микрофлоры, вовлеченной в регуляцию нашего веса. Например, перец чили и куркумин оказывают положительное влияние на бактерии кишечника и как следствие — способность похудеть.

Стоит помнить, что острые специи также влияют на ощущение сытости и аппетита. В некоторых исследованиях выявлено, что люди потребляют меньше острой пищи, а значит, и меньше калорий. Однако порой даже небольшое количество острой пищи может вызвать желание сладкого или жирного.