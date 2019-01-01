Стало известно, какие специи помогут легко похудеть

Стало известно, какие специи помогут легко похудеть

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Фото: flickr.com
Пряность не является лекарством, и, несмотря на их пользу, пока не существует клинических доказательств успешного использования приправ непосредственно для лечения, однако некоторые из них могут помочь легко избавиться от лишнего веса. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает ONLINE.UA.
 
По ее словам, пряности обладают способностью влиять на выделение ферментов и слизи желудочно-кишечным трактом. Они действуют на состояние кишечной микрофлоры, вовлеченной в регуляцию нашего веса. Например, перец чили и куркумин оказывают положительное влияние на бактерии кишечника и как следствие — способность похудеть.
 
Стоит помнить, что острые специи также влияют на ощущение сытости и аппетита. В некоторых исследованиях выявлено, что люди потребляют меньше острой пищи, а значит, и меньше калорий. Однако порой даже небольшое количество острой пищи может вызвать желание сладкого или жирного.
"Жгучесть некоторых пряностей запускает в мозге систему защиты — выделение эндорфинов, нейромедиаторов удовольствия. Именно поэтому острая пища у ее ценителей может вызвать радость и даже привыкание. Ванилин, одна из главных специй сладостей, помогает нам чувствовать себя счастливыми и расслабленными. В некоторых исследованиях обнаружено, что ванилин потенциально можно использовать для лечения депрессивных состояний", — пишет руководитель Минздрава.
Источник: ONLINE.UA Теги: прянощі, диета, похудение, перець
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