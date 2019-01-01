Apple сокращает производство новых iPhone - известна причина

Apple решила сократить производство трех моделей iPhone последней линейки XS, XS Max и XR. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, передает ONLINE.UA.
По предварительным данным, наиболее ощутимые сокращения заказов наблюдаются в iPhone XR. Так, самую дешевую модель решили производить меньше на треть от изначально запланированных 70 миллионов гаджетов.
"Чем больший выбор вы предоставляете, тем сложнее предсказать, кто купит эти устройства", — прокомментировал такую информацию CEO консалтинговой компании Sequent Learning Networks Стивен Гейнс.
По его словам, ситуация усугубляется тем, что производитель продолжает, кроме новых гаджетов, продавать смартфоны прошлых лет. В результате акции Apple подешевели опять, на этот раз — на 1,6%. В целом же капитализация Apple сократилась на 12% за последний месяц. В настоящее время она составляет 918 миллиардов долларов.
Стоит отметить, что недавно Apple убрала из продажи iPhone SE, iPhone 6s, а также прошлогодний флагман — iPhone X. Кроме новинок iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr в продаже остались только iPhone 7 и 8.Таким образом, компания полностью перестала продавать смартфоны, оснащены 3,
Ранее ONLINE.UA сообщал, что после презентации новых смартфонов и "умных" часов акции компании Apple продемонстрировали стремительное падение.