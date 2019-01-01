Засомневались: россияне решили проверить, были ли американцы на Луне

Фото: nasa.gov

"Роскосмос" готовит новую миссию на Луну, чтобы проверить, были ли там американцы. Об этом заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин, сообщает ONLINE.UА со ссылкой на росСМИ.

"Они говорят, что были, мы проверим", — заявил Рогозин, но не уточнил причин для сомнений относительно космических полетов США на Луну.

Он заявил, что сейчас уже проводятся эксперименты по созданию новых технологий и подготовке экипажа, в рамках которых вся работа российской миссии по освоению Луны будет регенерирована.

"Вдруг кто-то заболел или сломался аппарат в космическом корабле. Все должно быть регенерировано, чтобы можно было на 3D-принтерах выращивать любой аппарат, что-то сломалось — сразу все починили", — похвастался Рогозин.

Он заявил, что освоение Луны несет с собой новые риски, так как станция с людьми находится на высоте 400 тысяч километров. По утверждению Рогозина, "Роскосмос" создаст такую транспортную систему, которая позволит не только летать на Луну и облетать ее, но и работать на поверхности спутника Земли.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что в конце прошлого года американский лидер Дональд Трамп подписал распоряжение о возобновлении исследования Луны. Он заявил, что американские астронавты оставят на Луне не только флаг, но и создадут основу для полета на Марс и другие планеты.