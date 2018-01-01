День святого Николая 2018: интересные традиции праздника и приметы

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19 декабря украинцы по традиции отмечают День святого Николая — любимый праздник детей, которые утром в этот день ждут подарков и сюрпризов под подушкой. ONLINE.UA расскажет об интересных традициях этого праздника, о том, как его отмечают в Украине и в мире, а также о главных приметах этого дня, о которых мало кто знает.

День святого Николая: история праздника

Николай считается не только легендарным святым, но и исторической фигурой. Он родился в 270-м году нашей эры в Патаре в богатой семье. Мальчик потерял родителей едва достигнув совершеннолетия, а прославился он тем, что помогал оставленным наследством нуждающимся.

По поверьям, святой Николай всегда опекал детей: кормил их, дарил подарки и теплые вещи. По одной из легенд, однажды он решил помочь трем девочкам, которых никто не хотел брать в жены из-за отсутствия приданого — ночью в канун Рождества он бросил им через каминную трубу три мешочка с золотыми монетами, которые попали в выстиранные чулочки сестер, вывешенные у камина. Этим и объясняется происхождение традиционного носка для подарков в День святого Николая.

Известно, что Святой Николай был великим человеком, о доброте которого до сих пор ходят легенды. Именно он спас город Миры от голода, помог оклеветанным военачальникам избежать смерти, а также помог сотням бедствующих как на суше, так и на море. Из поколения в поколения о нем рассказывают детям как о великом человеке.

День святого Николая 2018: как отмечают праздник в Украине

Считается, что Николай Чудотворец заботится не только о детях, которые с нетерпением ждут подарков под подушкой утром 19 ноября. Под его покров попадают путешественники, студенты, водители и моряки. В День святого Николая за его помощью могут также обращаться замужние женщины за спокойствием в семью.

День святого Николая приходится на середину Рождественского поста, поэтому его пышно и не отмечают. Хозяйки в этот день подают на стол постный борщ с жареными карасями, вареники с грибами, картошкой и капустой, пироги, соленья и пряники для детей, которые в народе назвали "николайчики".

Как празднуют День святого Николая в мире

Николай Чудотворец почитаем как православной, так и католической церквями. Но у католиков этот праздник отмечают 6 декабря. В западных странах святой Николай является прообразом Санта-Клауса, которому помогает развозить подарки ослик.

В Германии святой Николай "дарит" детям новую одежду, сладости и игрушки.

Во Франции относятся особенно к Святому Николаю, так как у них в храме в Лотарингии находится десница святого. Поэтому 6 декабря во Франции официальный праздник. В этот день по центральным улицам городов проходят шествия с музыкой и фанфарами во главе с седовласым стариком, который раздает всем детям сладости. А сзади него идет призрак, у которого в руках розги и мешок для непослушных детей.

В Чехии детвора накануне Дня святого Николая вывешивает на камин рождественский носочек. Считается, что ночью приходит Святой Микулаш и послушным детям кладет сладости и фрукты, а непослушным — картошку.

В Италии подарки на святого Николая получают не только дети, но и молодые невесты. При чем преподносят презенты им в течение всего дня, а не только утром. Эта традиция называется "Rito delle nubili".

В Польше накануне праздника малыши развешивают возле камина белые чулки, и надеются, что утром найдут там конфеты и орехи.

День святого Николая 2018: приметы и поверья

В народе существует множество примет и поверьев ко Дню святого Николая. Также по этому празднику делают прогноз погоды на всю зиму. Считается, что если до Николая пошел снег, то зима будет холодной и суровой, а если на День святого Николая тепло — то зима будет ясной и без сильных морозов.

Кроме этого, День святого Николая у православных считается последним днем в году для раздачи долгов. По поверьям, если этого не сделать, то в грядущем году семья будет бедствовать.

В этот день также принято мириться, приговаривая: "На Никольщину зови друга, зови и врага, оба будут друзья".

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