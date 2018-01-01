Названа самая популярная композиция ХХ века

Британская группа Queen с непревзойденным Фредди Меркьюри покорила и продолжает покорять миллионы людей. Так, их песня "Bohemian Rhapsody" признана лучшим хитом ХХ века, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

"Немалый успех группы и дальше продолжает поражать. На днях один из крупнейших музыкальных холдингов Universal Music Group назвал песню "Bohemian Rhapsody" самой популярной композицией ХХ века. По данным представителей компании, количество прослушиваний хита Queen преодолело отметку в 1,5 миллиарда", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что песню "Bohemian Rhapsody" группа Queen презентовал в октябре 1975 года. Песня стремительно ворвалась в мировые чарты и стала первой композицией музыкантов, которая заняла первые строчки в хит-парадах Великобритании и США.

Queen — британская рок-группа, созданная в 1971 году в Лондоне. От года основания (1971) и до смерти Фредди Меркьюри (1991) состав группы оставался неизменным: Фредди Меркьюри — вокал, фортепиано; Брайан Мэй — гитара, вокал; Роджер Тейлор — ударные, вокал; Джон Дикон — бас-гитара, бэк-вокал. Queen создавали свои ранние работы, под влиянием прогрессивного рока, хардрока и тяжелого металла, но постепенно перешли к более традиционному звучанию, позаимствовав элементы других стилей, таких как арена-рок и поп-рок.

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