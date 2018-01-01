Назван "Человек года" по версии Google

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Компания Google назвала самую популярную персону 2018 года по версии своего поисковика. Вполне ожидаемым лидером в этом году стала герцогиня Сассекская и жена принца Гарри Меган Маркл. Об этом сообщается на специальной странице компании, посвященной итогам года, передает ONLINE.UA.

"Меган лидировала по количеству запросов среди пользователей поисковика в текущем году. Пик ее популярности пришелся на май, когда состоялась ее свадьба с принцем Гарри. Больше всего запрашивали информацию о Меган Маркл жители Канады, Ирландии, Ямайки, Республики Тринидад и Тобаго", — сказано в сообщении.

Меган Маркл — американская акрисса и модель, жена британского принца Гарри герцогиня Сассекская. С 2011 по 2013 год была замужем за малоизвестным кинорежиссером и продюсером Тревором Энгельсоном. 8 ноября 2016 года стало известно, что Маркл в течение нескольких месяцев встречается с принцем Гарри.27 ноября 2017 года объявлено об их помолвке.

Серебро рейтинга отвоевала американская исполнительница Деми Ловато. Также в ТОП-10 вошли блогер Пол Логан, телезвезда Хлои Кардашьян, судья Верховного суда США Бретт Кавано и порнозвезда Сторми Дэниэлс, которая заявила о связи с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в 2018 году в номинации "Человек года" по версии журнала Time победили несколько журналистов, которые рискуют из-за своих профессиональных обязанностей.