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Ученым из Университета Флиндерс удалось установить ген, который отвечает за увеличение веса. Для этого они провели немало экспериментов, передает ONLINE.UA со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что опыты проводились на мышах, которых поделили на две группы. В одной из них ученые блокировали один единственный ген – RCAN1. Обе группы грызунов питались жирной пищей. Через некоторое время две группы мышей сфотографировали. "Мыши на фото слева, в которых блокировали ген RCAN1, не потолстели по сравнению с грызунами из другой группы.Ученые объясняют такой результат тем, что блокирование гена помогает в превращении нездорового белого жира на более здоровую "буру" версию", — сказано в сообщении.

По словам самих ученых, они приблизились к созданию таблетки, которая позволит кушать сколько хочется и не поправляться. Эта таблетка поможет людям сжигать больше калорий во время отдыха. Исследователи отмечают, что она не повлияет на их аппетит.

"Это означает, что организм будет накапливать меньше жира без необходимости уменьшать потребление пищи или больше заниматься физическими упражнениями", – прокомментировал руководитель исследования профессор Дэмиен Китинг.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что здоровым людям хлеб необходимо есть каждый день, ведь именно он является здоровым источником клетчатки, витаминов и микроэлементов – в частности, витаминов группы В, витамина Е, железа, магния.