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Ситуация на Донбассе остается напряженной. За прошедшие сутки боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими соглашениями вооружение. 2 украинских военных получили ранения. От начала текущих суток оккупанты открывали огонь по позициям ОС возле Гнутово.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям ОС неподалеку населенного пункта Крымское, что на Луганском направлении и в районе поселка Водяное на Мариупольском направлении", — подчеркнули в штабе.

Кроме этого, боевики вели огонь из БМП-1 , гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ОС у н.п. Новолуганское, Новотроицкое, Пески, Авдеевка, Славное, Тарамчук, Старогнатовка, Каменка, Чермалык, Павлополь, Лебединское, Водяное.

По данным разведки, 16 декабря 8 оккупантов было уничтожено и 3 ранены.

"В течение текущих суток враг открывал огонь по позициям украинских военных возле населенного пункта Гнутово, что на Мариупольском направлении", — говорится в отчете.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что появились фотодоказательства со спутника, что Россия стянула сотни боевых танков к границе Украины.