На Донбассе продолжаются ожесточенные бои - боевики понесли масштабные потери

На Донбассе продолжаются ожесточенные бои - боевики понесли масштабные потери

  |  Украина   |   Читати українською
Фото: mil.ru

Ситуация на Донбассе остается напряженной. За прошедшие сутки боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими соглашениями вооружение. 2 украинских военных получили ранения. От начала текущих суток оккупанты открывали огонь по позициям ОС возле Гнутово.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям ОС неподалеку населенного пункта Крымское, что на Луганском направлении и в районе поселка Водяное на Мариупольском направлении", — подчеркнули в штабе.

Кроме этого, боевики вели огонь из БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ОС у н.п. Новолуганское, Новотроицкое, Пески, Авдеевка, Славное, Тарамчук, Старогнатовка, Каменка, Чермалык, Павлополь, Лебединское, Водяное.

По данным разведки, 16 декабря 8 оккупантов было уничтожено и 3 ранены.

"В течение текущих суток враг открывал огонь по позициям украинских военных возле населенного пункта Гнутово, что на Мариупольском направлении", — говорится в отчете.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что появились фотодоказательства со спутника, что Россия стянула сотни боевых танков к границе Украины.

Источник: ONLINE.UA Теги: ВСУ, бои, боевики, Донбасс, раненіе
Новости других СМИ
Объявлена победительница "Мисс Вселенная 2018" - самые яркие фото красавицы
Объявлена победительница "Мисс Вселенная 2...
"Они имеют право": Турция неожиданно раскритиковала позицию НАТО
"Они имеют право": Турция неожиданно ...
"Бред сивой кобылы!": В СНБО высмеяли скандальное заявление Лаврова
"Бред сивой кобылы!": В СНБО высмеяли...
Россия перебрасывает на границу с Украиной снайперов-чеченцев
Россия перебрасывает на границу с Украиной снай...
Россия планирует перебросить в оккупированный Крыму много истребителей - первые подробности
Россия планирует перебросить в оккупированный К...
Прихожане собора УПЦ МП в Виннице перешли в новую Православную церковь Украины
Прихожане собора УПЦ МП в Виннице перешли в нов...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи