Глава Кремля Владимир Путин пойдет дальше и будет делать ошибки — именно это спровоцирует усиление санкций: Вашингтон может отключить Россию от международной платежной системы SWIFT. Таким мнением поделился дипломат, эксперт Майдана Иностранных Дел Александр Хара, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"К отключению SWIFT может дойти. Экономическое давление на Путина дает результаты, что подталкивает его к глупостям. В 2018 году отток капитала из России превысил показатели 2017 года в 3,3 раза. То есть давление на финансовую банковскую систему России увеличивается. Увеличился выпуск облигаций государственного займа, а это означает, что заимствования становятся дороже", — говорит дипломат.

По словам Хары, санкции будут подталкивать Путина к эскалации ситуации, чтобы получить большую сделку с США. В ответ против России будут ужесточать санкции.