Эксперт: Путин продолжит делать ошибки - это будет иметь последствия

Эксперт: Путин продолжит делать ошибки - это будет иметь последствия

  |  Политика   |   Читати українською
Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Глава Кремля Владимир Путин пойдет дальше и будет делать ошибки — именно это спровоцирует усиление санкций: Вашингтон может отключить Россию от международной платежной системы SWIFT. Таким мнением поделился дипломат, эксперт Майдана Иностранных Дел Александр Хара, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"К отключению SWIFT может дойти. Экономическое давление на Путина дает результаты, что подталкивает его к глупостям. В 2018 году отток капитала из России превысил показатели 2017 года в 3,3 раза. То есть давление на финансовую банковскую систему России увеличивается. Увеличился выпуск облигаций государственного займа, а это означает, что заимствования становятся дороже", — говорит дипломат.

По словам Хары, санкции будут подталкивать Путина к эскалации ситуации, чтобы получить большую сделку с США. В ответ против России будут ужесточать санкции.

"Для того, чтобы давить на Россию, но не взрывать мировые финансовые рынки, надо вводить санкции не против госбанка РФ, а ротив других крупнейших банков страны... На Западе говорят о том, что идея включить Путина в клуб мировых лидеров провалилась. Путин пытается этот клуб поджечь. Цель санкций – побудить Россию вернуться к нормальному поведению. Они должны быть забором, который отгородил бы режим Путина от европейских структур и Запада. То есть фактическая изоляция," – подчеркнул Александр Хара.

Как сообщал ONLINE.UA, ответственность за проблемы в России и рост стоимости жизни несет президент Владимир Путин — в этом уверены 55% россиян.

Источник: 24 канал Теги: США, Владимир Путин, санкции, РФ
Новости других СМИ
"Бред сивой кобылы!": В СНБО высмеяли скандальное заявление Лаврова
"Бред сивой кобылы!": В СНБО высмеяли...
В НБУ сделали тревожный прогноз
В НБУ сделали тревожный прогноз
Россия планирует перебросить в оккупированный Крыму много истребителей - первые подробности
Россия планирует перебросить в оккупированный К...
В МВД Украины рассказали, что может стать катастрофой для РФ
В МВД Украины рассказали, что может стать катас...
"Это дикость": официальный Киев жестко ответил на угрозы Кремля
"Это дикость": официальный Киев жестк...
Москва наконец-то отреагировала на создание автокефальной церкви в Украине
Москва наконец-то отреагировала на создание авт...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи