Отказ от строительства газопровода "Северный поток-2 " не уменьшит зависимости ФРГ от поставок газа из России. С данным заявлением выступил министр экономики Германии Петер Альтмаер, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".

"Мы не уменьшим зависимости от России тем, что взорвем такой проект, как "Северный поток-2 ", а потом будем получать российский же газ из других трубопроводов. О большой энергонезависимости можно говорить только тогда, когда мы, помимо обеспечения долгосрочной поставки газа, также создадим в Германии инфраструктуру для получения сжиженного природного газа", – заявил Альтмаер.

Кроме того, он отметил,что сейчас "ведутся активные и не простые дискуссии" относительно необходимости продолжения транзита газа через территорию Украины после завершения строительства "Северного потока-2 ".

Напомним, недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предположил, что после запуска "Северного потока-2 " Путина уже ничего не будет останавливать, и он может пойти на Киев. В Кремле назвали это заявление Моравецкого неудачной инсинуацией.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Френсис Феннон на брифинге в Вашингтоне 10 декабря заявил, что Конгресс США рассматривает около 10 законопроектов, направленных против энергетического сектора России.