Отказ от строительства газопровода "Северный
"Мы не уменьшим зависимости от России тем, что взорвем такой проект, как "Северный
поток-2", а потом будем получать российский же газ из других трубопроводов. О большой энергонезависимости можно говорить только тогда, когда мы, помимо обеспечения долгосрочной поставки газа, также создадим в Германии инфраструктуру для получения сжиженного природного газа", – заявил Альтмаер.
Кроме того, он отметил,что сейчас "ведутся активные и не простые дискуссии" относительно необходимости продолжения транзита газа через территорию Украины после завершения строительства "Северного
Напомним, недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предположил, что после запуска "Северного
Как сообщал ONLINE.UA, ранее заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Френсис Феннон на брифинге в Вашингтоне 10 декабря заявил, что Конгресс США рассматривает около 10 законопроектов, направленных против энергетического сектора России.