В Германии выступили с резонансным заявлением по "Северному потоку-2"

В Германии выступили с резонансным заявлением по "Северному потоку-2"

  |  Политика   |   Читати українською
Фото — flickr.com

Отказ от строительства газопровода "Северный поток-2" не уменьшит зависимости ФРГ от поставок газа из России. С данным заявлением выступил министр экономики Германии Петер Альтмаер, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".

"Мы не уменьшим зависимости от России тем, что взорвем такой проект, как "Северный поток-2", а потом будем получать российский же газ из других трубопроводов. О большой энергонезависимости можно говорить только тогда, когда мы, помимо обеспечения долгосрочной поставки газа, также создадим в Германии инфраструктуру для получения сжиженного природного газа", – заявил Альтмаер.

Кроме того, он отметил,что сейчас "ведутся активные и не простые дискуссии" относительно необходимости продолжения транзита газа через территорию Украины после завершения строительства "Северного потока-2".

Напомним, недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предположил, что после запуска "Северного потока-2" Путина уже ничего не будет останавливать, и он может пойти на Киев. В Кремле назвали это заявление Моравецкого неудачной инсинуацией.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Френсис Феннон на брифинге в Вашингтоне 10 декабря заявил, что Конгресс США рассматривает около 10 законопроектов, направленных против энергетического сектора России.

Источник: Радіо Свобода Теги: Північний потік -2, Германия, РФ, газ
Новости других СМИ
"Бред сивой кобылы!": В СНБО высмеяли скандальное заявление Лаврова
"Бред сивой кобылы!": В СНБО высмеяли...
В НБУ сделали тревожный прогноз
В НБУ сделали тревожный прогноз
Россия планирует перебросить в оккупированный Крыму много истребителей - первые подробности
Россия планирует перебросить в оккупированный К...
В МВД Украины рассказали, что может стать катастрофой для РФ
В МВД Украины рассказали, что может стать катас...
"Это дикость": официальный Киев жестко ответил на угрозы Кремля
"Это дикость": официальный Киев жестк...
Москва наконец-то отреагировала на создание автокефальной церкви в Украине
Москва наконец-то отреагировала на создание авт...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи