Ігор Воронченко (фото — з відкритих джерел)

Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что Украине нужно создать флот из малых кораблей для защиты от России на море, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Голос Америки".

По его словам, в США обсуждали наполнение "матрицы" необходимого Военно-морским силам, помощь персоналу и накопления материально-технических средств для отражения агрессии.

На вопрос, что нужно сделать прежде всего, чтобы укрепить обороноспособность на море, Воронченко ответил:

"Необходимо быстрое построение "москитного компонента" корабельного состава, который мог бы быстро реагировать на все эти события и имел бы достаточный боевой потенциал. Есть некоторые проблемы, эти все проблемы были обсуждены, и я надеюсь, что они будут решены с помощью наших партнеров", – сказал командующий ВМС Вооруженных сил Украины.

Он отметил, что корабли большего класса – корветы, фрегаты строятся не один год.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова рассмотреть гипотетические предложения по обмену украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, однако о реакции на такие инициативы говорить преждевременно.