Власти РФ не считают возможным вмешиваться в церковные процессы в Украине. С данным заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о позиции Кремля в связи с созданием автокефальной церкви в Украине, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс".
"Отношение нашей русской православной церкви к этим процессам очень хорошо известно и вы знаете, что речь идет о государственно-конфессиональных отношениях. В данном случае мы не считаем возможным вмешиваться в эти процессы", — сказал Песков.
Кроме того, он упомянул про "раскольническую деятельность", которая "перемешана с политикой".
Напомним, 17 декабря Украинская православная церковь Московского патриархата созвала внеочередное заседание Синода на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, которое возглавил митрополит Онуфрий, передает ONLINE.UA со ссылкой на УПЦ МП.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что на Синоде представители церкви планируют рассмотреть вопросы, связанные с вызовами, стоящими перед Украинской православной церковью". Заседание состоялось через день после создания независимой от Москвы Единой поместной православной церкви.