Дмитро Пєсков та Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Власти РФ не считают возможным вмешиваться в церковные процессы в Украине. С данным заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о позиции Кремля в связи с созданием автокефальной церкви в Украине, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс".

"Отношение нашей русской православной церкви к этим процессам очень хорошо известно и вы знаете, что речь идет о государственно-конфессиональных отношениях. В данном случае мы не считаем возможным вмешиваться в эти процессы", — сказал Песков.

Кроме того, он упомянул про "раскольническую деятельность", которая "перемешана с политикой".

Стоит отметить, что представитель Кремля не ответил на вопрос СМИ, станет ли создание единой автокефальной церкви в Украине темой обсуждения на заседании Совета безопасности РФ.