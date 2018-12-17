"Это дикость": официальный Киев жестко ответил на угрозы Кремля

Петро Порошенко і Володимир Гройсман (фото — president.gov.ua)

В Кабмине прокомментировали заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о якобы подготовке Украиной провокаций на границе с Крымом в конце декабря. Так, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что российский дипломат "сам это придумал", сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

"Украина никогда и нигде не создавала никаких прецедентов относительно провокаций. Более того – то, что случилось в Азовском море, не является провокацией. Это абсолютно брутальное нападение Вооруженных сил Российской Федерации под их государственным флагом против нашего суверенного государства, против украинского флота, против украинских моряков", — сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что сейчас вопрос заключается в том, что украинские военнопленные находятся у них за решеткой.