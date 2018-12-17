"Это дикость": официальный Киев жестко ответил на угрозы Кремля

"Это дикость": официальный Киев жестко ответил на угрозы Кремля

  |  Политика   |   Читати українською
Петро Порошенко і Володимир Гройсман (фото — president.gov.ua)

В Кабмине прокомментировали заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о якобы подготовке Украиной провокаций на границе с Крымом в конце декабря. Так, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что российский дипломат "сам это придумал", сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

"Украина никогда и нигде не создавала никаких прецедентов относительно провокаций. Более того – то, что случилось в Азовском море, не является провокацией. Это абсолютно брутальное нападение Вооруженных сил Российской Федерации под их государственным флагом против нашего суверенного государства, против украинского флота, против украинских моряков", — сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что сейчас вопрос заключается в том, что украинские военнопленные находятся у них за решеткой.

"Поэтому я думаю, что это очередная попытка Российской Федерации оправдать свою дикость и неприкрытую военную агрессию. Я бы посоветовал министру сделать все зависящее от него в пределах его возможностей, чтобы украинские моряки были освобождены, а Вооруженные силы Российской Федерации и боевики, которые находятся сегодня на территории Украины, вернулись домой", — добавил премьер.
Как сообщал ONLINE.UA ,эксперт уверяет, что Владимир Путин пойдет дальше и будет делать ошибки — именно это спровоцирует усиление санкций: Вашингтон может отключить Россию от международной платежной системы SWIFT.
Источник: Європейська правда Теги: Кремль, РФ, Украина, Крым, провокации
Новости других СМИ
"Бред сивой кобылы!": В СНБО высмеяли скандальное заявление Лаврова
"Бред сивой кобылы!": В СНБО высмеяли...
В НБУ сделали тревожный прогноз
В НБУ сделали тревожный прогноз
Россия планирует перебросить в оккупированный Крыму много истребителей - первые подробности
Россия планирует перебросить в оккупированный К...
В МВД Украины рассказали, что может стать катастрофой для РФ
В МВД Украины рассказали, что может стать катас...
Москва наконец-то отреагировала на создание автокефальной церкви в Украине
Москва наконец-то отреагировала на создание авт...
"Будет ответ - мало не покажется": в Кремле начали угрожать Порошенко
"Будет ответ - мало не покажется": в ...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи