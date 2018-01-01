Шокирующие цифры: в НБУ сравнили доходы украинцев

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В первом полугодии текущего года реальный располагаемый доход населения составлял 82% от уровня 2013 года.Об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности" Национального банка, передает ONLINE.UA.

Как отмечается, в 2018 году финансовое состояние домохозяйств продолжало улучшаться. В І полугодии 2018 года реальный располагаемый доход населения вырос на 9,8% г/г, но пока составляет 82% от уровня 2013 года.

"Рост реального располагаемого дохода ускорился благодаря пересмотру заработных плат, социальных выплат, увеличению заработков трудовых мигрантов и замедлению инфляции. Основной двигатель роста – заработная плата. Она увеличилась на 26%. Минимальная ЗП выросла на 16%, поэтому в этом году ее влияние на динамику средней зарплаты незначительнОЕ", — сказано в сообщении.

Кроме того, указано, что высокая инфляция привела к тому, что реальный располагаемый доход части населения с низкими зарплатами вырос умеренно.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее правительство предложило Верховной Раде расширить базу налогообложения единого социального взноса в размере 22% с 15 минимальных зарплат (55,8 тысячи гривен) до 25 (104,3 тысячи гривен) и ввести регрессивную шкалу отчислений ЕСВ. С данным заявлением выступил министр социальной политики Андрей Рева.