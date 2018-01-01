Болезненная новость для Московской патриархии: в Ватикане сделали важное заявление

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Новая Православная церковь Украины приобрела субъектность для Ватикана. Это подтверждает сообщение Ватикана о том, что предстоятелем автокефальной ПУЦ стал митрополит Епифаний.

Значимость заявления Ватикана об Епифании для Парвославной церкви Украины и Московской патриархии подчеркнул пресс-секретарь Киевской патриархии Евстратий Зоря, сообщает ONLINE.UA.

"Фактически это знак того, что в соответствии с порядком экуменического диалога с православными церквями в силу канонического признания Вселенским патриархом Варфоломеем Украинской церкви и ее митрополита — эта Церковь приобретает для Ватикана субъектность. Хотя отсутствие евхаристического единства между католической церковью и православной церковью определяет, что официально первая не осуществляет какого-то церковного акта признания новой автокефалии, однако фактически распространение этой официальной новости является сигналом для всех, кто еще сомневается, в том числе в поместных церквях: дипломатия Вселенского патриархата победила московские потуги", — пояснил Зоря.

Представитель КП добавил, что важное заявление Ватикана должно стать сигналом для всех, кто еще не признал автокефалию Украину. Зоря подчеркнул, что для противников независимости украинской церкви "появился весомый аргумент признать автокефалию сразу после вручения Томоса".

"Возможно, именно поэтому Вселенский патриарх и назначил это событие на 6 января — чтобы дать время тем, кто еще колеблется, принять верное решение и поддержать новую автокефальную Церковь-Сестру", — добавил представитель Киевской патриархии.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в бывшей УПЦ МП заявили, что церкви Москвоской патриархии продолжат функционировать в Украине, несмотря на создание единой Православной церкви.