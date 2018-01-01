Легендарного Моуринью уволили из "Манчестер Юнайтед"

Жозе Моурінью (фото — flickr.com)

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью покинули клуб. Об этом сообщается на сайте "красных дьяволов", передает ONLINE.UA.

"Манчестер Юнайтед сообщает, что Жозе Моуринью покидает клуб.Мы хотим поблагодарить его за работу, проведенную в Манчестер Юнайтед, и пожелать удачи в будущем", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в случае отставки Моуринью, клуб заплатит ему 27 миллионов долларов.

Жозе Моуринью — португальский футбольный тренер, бывший главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Единственный тренер, который выиграл Суперкубок в четырех странах.

Жозе является сыном известного футбольного вратаря и тренера Феликса Моуринью. Профессиональная карьера Жозе Моуринью была очень короткой и как футболист португалец ничем не запомнился. С ранних лет больше интересовался организацией игры. Закончил Лиссабонский университет по специальности физическая культура.

Работал ассистентом главного тренера в португальских командах «Эштрела» и «Витория» (Сетубал). Потом помогал Бобби Робсону в «Спортинге» и «Порту».

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