Переход украинской армии на военные стандарты НАТО: Верховная Рада приняла важный документ

Переход украинской армии на военные стандарты НАТО: Верховная Рада приняла важный документ

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Фото: flickr.com

Во вторник, 18 декабря, депутаты Верховной Рады в первом чтении приняли законопроект о переводе украинской армии на стандарты НАТО, сообщает ONLINE.UA.

За законопроект о переводе украинской армии на военные стандарты НАТО проголосовали 236 нардепов. Если закон окончательно будет принят, то в украинском законодательстве появятся новые понятия, такие как — "военная стандартизация", "стандарт НАТО" и "военный стандарт".

В пояснительной записке к законопроекту указано, что перевод украинской армии на военные стандарты НАТО на законодательном уровне позволит урегулировать вопрос по реальному внедрению военные стандартов Альянса, а также даст Министерству обороны полномочия по разработке и принятию нормативно-правовой базы в военной сфере в соответствии с ними.

Следует отметить, что президент Украины Петр Порошенко поручил Минобороны и Генштабу ВСУ ускорить перевод украинской армии на стандарты НАТО. Но в Кабмине заявили, что Украина не сможет достигнуть всех 1300 стандартов НАТО до 2020года.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в сентябре 2018 года Украина провела совместные учения с армиями НАТО.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, НАТО, стандарти, армия, Верховная Рада, закон
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