Эксперт объяснил, почему Путин не отпускает украинских пленных моряков

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Власти РФ пока не планируют освобождать украинских военнопленных, захваченных Россией в ходе нападения на корабли ВМС Украины. Такое мнение выразил политический эксперт Сергей Постоловский, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

Кроме того, он также пояснил мотивацию главы Кремля.

"Украинские военнопленные моряки – инструмент, которым Путин будет играть в контексте президентских выборов в Украине. Он будет ждать, кто станет следующим президентом, а дальше решать, как быть с нашими моряками. Возможен вариант, что для поддержания и повышения рейтинга пророссийского кандидата, Путин может изобразить его этаким освободителем, который вернул моряков", – отметил Постоловский.

Также он добавил, что Резолюцию Генассамблеи ООН об осуждении милитаризации Россией Крыма надо рассматривать, как жест доброй воли, который не имеет особого практического значения.

"Сомнительно, что резолюция Генассамблеи ООН как-то повлияет на агрессивные действия России. Москва продолжит милитаризацию Крыма. Собственно, Россия и аннексировала полуостров, чтобы создать там мощную военную базу. Но резолюция может повлиять на ускорение принятия нового пакета санкций США и ЕС", — объясняет эксперт.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее на заседании Генассамблеи ООН приняли важную резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украины, районов Черного и Азовского морей".