Украина не достигнет своих целей: в России скандально отреагировали на свой провал на Генассамблее ООН

Украина не достигнет своих целей: в России скандально отреагировали на свой провал на Генассамблее ООН

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Фото: pixabay.com

Генассамблея ООН не приняла поправки России в крымскую резолюцию, принятую накануне, из-за того, что даже не стала вникать в их суть. Но Украине это не поможет достигнуть целей по оккупированному Крыму.

Таким образом провал России в ООН прокомметировал директор Департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Видно, что большинства у украинцев в Генассамблее ООН нет, они попытаются перенести это на все новые и новые уровни, понимая, что реальных сдвигов не достигнут. Генассамблея не стала вникать в суть поправок, предложенных РФ. Просто идет такая зашоренная кампания против России", — оправдался российский дипломат.

В российском МИД убеждены, что Украина не имеет той большой поддержки в ООН, о которой заявляют в Киеве. В дипломатическом ведомстве России уверены, что никакие резолюции не помогут Украине вернуть оккупированный Крым.

Ильичев подчеркнул, что при голосовании Генассамблеи ООН по Крыму воздержались 72 страны. При этом досадное сожаление у него вызвало решения Казахстана и Киргизии, которые не поддержали России и воздержались от голосования.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Кремле заявили о категоричном непризнании принятой резолюции Генассамблеи ООН. Оккупанты Крыма и вовсе заявили, что этот документ приняли страны, которые "идут на поводу у Украины".

Источник: ONLINE.UA Теги: Россия, Украина, Генассамблея ООН, резолюция, Крым, Черное море, Азовское море, оккупация, аннексия, МИД РФ
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