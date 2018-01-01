Ломаченко рассказал, сменит ли он вид спорта

"Честно говоря, на самом деле интересная идея, но делать я это не буду, потому что я занимаюсь своим делом. У меня хорошо получается в боксе, а лезть в другой вид спорта и что-то доказывать ради какой-то славы, ради денег, честно говоря не интересно. По поводу Макгрегора, я не хочу сейчас "хайпануть" и сказать что-то, какую популярность себе завоевать, поэтому давайте пропустим этот вопрос", – сказал Василий.