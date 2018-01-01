Ломаченко рассказал, сменит ли он вид спорта

Ломаченко рассказал, сменит ли он вид спорта

  |  Спорт   |   Читати українською
Василь Ломаченко (фото — instagram.com)

Украинский чемпион Василий Ломаченко рассказал, что пока не планирует менять вид спорта, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Честно говоря, на самом деле интересная идея, но делать я это не буду, потому что я занимаюсь своим делом. У меня хорошо получается в боксе, а лезть в другой вид спорта и что-то доказывать ради какой-то славы, ради денег, честно говоря не интересно. По поводу Макгрегора, я не хочу сейчас "хайпануть" и сказать что-то, какую популярность себе завоевать, поэтому давайте пропустим этот вопрос", – сказал Василий.

Напомним, 

что ранее Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу единогласным решением судей– 117:109, 117:109, 119:107 и объединил пояса чемпиона мира в легком весе по двум версиям – WBA и WBO.

Кроме того, недавно Василий Ломаченко стал первым в рейтинге лучших боксеров мира по версии Ассоциации журналистов Америки. Стоит отметить, что эту позицию украинский боксер удерживает уже третий месяц подряд. Кроме Ломаченко, в рейтинге появился еще один украинец, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик — он находится на 8 месте.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Ломаченко поделился воспоминаниями о единственном в его карьере поражении, заявив, что бой с Орландо Салидо он не проиграл.

Источник: 24 канал Теги: Василий Ломаченко, бокс, спорт
Новости других СМИ
Легендарного Моуринью уволили из "Манчестер Юнайтед"
Легендарного Моуринью уволили из "Манчесте...
Известный футболист вместе с семьей погиб в автокатастрофе
Известный футболист вместе с семьей погиб в авт...
Украинку Билодид признали лучшей дзюдоисткой мира
Украинку Билодид признали лучшей дзюдоисткой мира
Непобедимый американский боксер рассказал, кто может побить Ломаченко
Непобедимый американский боксер рассказал, кто ...
Украинец рекордно победил на чемпионате мира по плаванию
Украинец рекордно победил на чемпионате мира по...
Когда Ломаченко вернется на ринг - известна дата
Когда Ломаченко вернется на ринг - известна дата
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи