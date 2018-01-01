В Кабмине назвали 5 приоритетов на 2019 год

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Кабинет министров разработал план действий и определил главные приоритеты правительства на 2019 год. С данным заявлением выступил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства, отметив, что первым приоритетом на 2019 год определен экономический рост, передает ONLINE.UA.

Указано, что для улучшения бизнес-климата планируется проведение ежеквартальных дерегуляционных заседаний правительства, введение единых счетов для упрощения уплаты налогов, установка таможенных сканеров на границе, запуск веб-портала "Единое окно" для таможенного оформления товаров.

Вторым приоритетом Кабмина определено эффективное самоуправление.

"В рамках реформы госуправления планируется переход на среднесрочное бюджетное планирование, кадровое усиление министерств — специалистов по вопросам реформ, внедрение электронной системы управления человеческими ресурсами на государственной службе, внедрение интегрированной системы электронной идентификации", — сказано в сообщении.

Третий приоритет правительства на следующий год — развитие человеческого капитала, четвертый — верховенство права и борьба с коррупцией.

"В следующем году правительство продолжит реализацию инициативы по усилению правовых возможностей граждан, даст старт работе Антикоррупционного суда, сформирует лабораторию киберкриминалистики в рамках агентства АРМА, обеспечит полноценную работу ГБР", — говорит Гройсман.

Пятый приоритет — оборона и безопасность. В сфере обороны в 2019 году Кабмин планирует реформировать структуру органов управления ВСУ по принципам НАТО, создать 436 территориальных центров комплектования резерва, улучшить обеспечение военной медицины транспортом, а армию — военной техникой и вооружением.

Как сообщал ONLINE.UА, в НБУ прогнозируют, что развитие экономики в 2019 году резко замедлится до 2,5%, в частности, из-за жесткой монетарной и фискальной политики.