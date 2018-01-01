Ничего не знаем: как в Кремле игнорируют предложение Лукашенко по Донбассу

Ничего не знаем: как в Кремле игнорируют предложение Лукашенко по Донбассу

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Володимир Путін та Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

Власть РФ утверждает, что не имеет информации о планах и предложении президента Беларуси Александра Лукашенко разместить белорусских военных на российско-украинской границе на Донбассе. Об этом во вторник, 18 декабря, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ONLINE.UA со ссылкой на "РИА Новости".

"А кто предлагал их размещать?", — уточнил Песков.

"Александр Григорьевич (Лукашенко — ред.) говорит об этом пока", — ответили Пескову. "Вы знаете, я не являюсь пресс-секретарем Александра Григорьевича", — ответил он, комментируя этот вопрос.

Также у пресс-секретаря главы государства попытались уточнить, известно ли Кремлю о таких переговорах.

"Нет, я не имею такой информации относительно этого", — ответил Песков.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности Минска взять под контроль российско-украинскую границу на Донбассе и сопроводить проведение фейковых "выборов" в ОРДЛО. Таким образом белорусский лидер решил поспособствовать разрешению конфликта на Донбассе.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко пригрозил адекватным ответом США, если американские базы появятся вблизи белорусской границы в Польше.

Источник: ONLINE.UA Теги: Кремль, Олександр Лукашеко, Донбасс
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