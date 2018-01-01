В Германии наконец-то объяснили, почему не останавливают "Северный поток-2"

В Германии наконец-то объяснили, почему не останавливают "Северный поток-2"

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Фото: pixabay.com

Посол Германии в Украине Вольфганг Эрнст Райхель заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" начинал не правительство Германии — проект реализует "Газпром". Поэтому немецкие политики говорят, что не имеют законных оснований останавливать его, передает ONLINE.UA.

По словам дипломата, реализацией проекта занимается "Газпром" совместно с европейскими компаниями, среди которых есть и немецкие.

"Может ли правительство Германии остановить проект? Ответить можно, когда станет понятно, есть ли на это законные основания и юридические возможности. Все разрешения на реализацию проекта уже выданы. И не только в Германии, но и во всех странах, которыми должен проходить газопровод", – пояснил Райхель.

При этом немецкий дипломат отмечает, что для отзыва этого разрешения нужны "определенные условия".

Напомним, в Госдепе подчеркнули, что Вашингтон постоянно поднимает вопрос "Северного потока-2" в разговорах с немецкой стороной, и уже есть признаки того, что после Керченского инцидента их понимание стало более четким.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что суд Швейцарии принял громкое решение в пользу Украины по "Северному потоку-2" — он запретил компания Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать любые выплаты российскому "Газпрому".

 

Источник: ONLINE.UA Теги: Германия, РФ, Северный поток-2, газ
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