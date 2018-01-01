В Германии наконец-то объяснили, почему не останавливают "Северный поток-2"

Посол Германии в Украине Вольфганг Эрнст Райхель заявил, что строительство газопровода "Северный
По словам дипломата, реализацией проекта занимается "Газпром" совместно с европейскими компаниями, среди которых есть и немецкие.
"Может ли правительство Германии остановить проект? Ответить можно, когда станет понятно, есть ли на это законные основания и юридические возможности. Все разрешения на реализацию проекта уже выданы. И не только в Германии, но и во всех странах, которыми должен проходить газопровод", – пояснил Райхель.
При этом немецкий дипломат отмечает, что для отзыва этого разрешения нужны "определенные условия".
Напомним, в Госдепе подчеркнули, что Вашингтон постоянно поднимает вопрос "Северного
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