В Украине может появиться еще один официальный праздничный выходной: названа дата

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Украинские депутаты предлагают учредить еще один официальный государственный выходной. Они считают, что 15 декабря, день, когда Объединительный собор в Киеве провозгласил создание единой Православной церкви Украины, должен стать официальным праздником — Днем духовного единства, сообщает ONLINE.UА.

Соответсвутющий законопроект под номером 9407 уже подан в Верховную Раду. В пояснительной записке к нему указано, что 15 декабря 2018 года вошло в новейшую историю Украины как исторический день, когда была образована Украинскую поместную православную церковь и был избран ее предстоятелем, митрополит Киевский и всея Украины владыка Епифаний. Инициаторы данного законопроекта убеждены, что для многих украинцев этот день навсегда стал Днем духовного единства, самостоятельности и независимости украинской церкви.

"Нормативно-правовой базой в этой сфере правового регулирования является Кодекс законов о труде Украины. Принятие этого законопроекта не потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины", – считают авторы законопроекта.

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