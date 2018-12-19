Курс валют на сегодня 19 декабря - доллар стал дешевле, евро подорожал

На среду, 19 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дешевле, евро подорожал.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 19 декабря цена доллара США составит 27 гривен 85 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 4 копейки меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 31 гривна 68 копеек, что в свою очередь на 6 копеек больше чем в вторник, 18 декабря.

В вторник, 18 декабря, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.795/27.765 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 31.62/31.59 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце. — Джонатан Свифт

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