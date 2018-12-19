Курс валют на сегодня 19 декабря - доллар стал дешевле, евро подорожал

Курс валют на сегодня 19 декабря - доллар стал дешевле, евро подорожал

  |  Экономика   |   Читати українською

На среду, 19 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дешевле, евро подорожал.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 19 декабря цена доллара США составит 27 гривен 85 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 4 копейки меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 31 гривна 68 копеек, что в свою очередь на 6 копеек больше чем в вторник, 18 декабря.

В вторник, 18 декабря, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.795/27.765 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 31.62/31.59 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

Смотрите остальные курсы валют в Украине

Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
Новости других СМИ
Украина и Беларусь подписали важное соглашение: о чем договорились
Украина и Беларусь подписали важное соглашение:...
Эксперт: Путин в патовой ситуации
Эксперт: Путин в патовой ситуации
Встреча Путина и Трампа, ядерное оружие в Крыму: хакеры взломали тайную переписку дипломатов ЕС
Встреча Путина и Трампа, ядерное оружие в Крыму...
РФ руководит войной на Донбассе: Украина подает в ЕСПЧ доказательства
РФ руководит войной на Донбассе: Украина подает...
Продление военного положения в Украине: в США дали четкие рекомендации Киеву
Продление военного положения в Украине: в США д...
"Угроза для всех": в Евросоюзе предупреждают о глобальных последствиях агрессии Путина
"Угроза для всех": в Евросоюзе предуп...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги