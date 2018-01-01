"Идеальная семья": Мелания Трамп очаровала сеть нежными фото с мужем

Очаровательная первая леди США Мелания не устает удивлять сеть яркими фото с любимым мужем — американским лидером Дональдом Трампом. Немало американцев убеждены, что чета находится на грани развода, однако есть и те, кто назває эту пару — идеальной семьей, передает ONLINE.UA.

Супруги каждый раз появляются на светских мероприятиях, мило держа друг друга за руку. Кроме этого, Мелания неоднократно поддерживала своего мужа во время его публичных выступлений. На этот раз Дональд Трамп и очаровательная первая леди продемонстрировали семейную идиллию в сети.

В своем блоге Мелания презентовала официальную рождественскую открытку от Белого дома. На фото супруги счастливо улыбаются, нежно держась за руки. Стоит отметить, что первая леди выбрала для снимка светлое приталенное платье, а вот Президент США – традиционный классический костюм с черной бабочкой.

"С Рождеством Христовым от Президента Дональда Трампа и первой леди Мелании", – написала она.

Как сообщал ONLINE.UA, что Мелания Трамп перенесла серьезную операцию на почках.