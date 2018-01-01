Военный корабль НАТО прибыл на помощь Украине: опубликованы фото с порта Одессы

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Британский военный корабль HMS Echo (H87), который стал первым кораблем НАТО, прибывшим на помощь Украине для противостояния агрессии России в Черном и Азовском морях, вошел в порт Одессы. Первые фото разведывательного корабля HMS Echo (H87) британского Королевского военно-морского флота опубликовала пресс-служба Одесского морского порта, сообщает ONLINE.UA.

"19 декабря, между 10:00 и 11:00 утра в гавань Одесского порта вошел разведывательный корабль HMS Echo (H87) британского Королевского военно-морского флота. Договоренность об этом визите была достигнута 21 ноября 2018 года во время пребывания в Лондоне министра обороны Украины Степана Полторака. Тогда, выражая поддержку Украине, госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил, что в Черное море будет направлен корабль "для обеспечения свободы мореплавания в регионе", — говорится в сообщении.

На фото видно, что HMS Echo (H87) пришвартовался у причала Одесского морского порта. Это первый военный корабль НАТО, который вошел в Черное море с прямой формулировкой цели визита, связанной открытой вооруженной атакой России на Украину в Керченском проливе.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что поздним вечером 17 декабря в Черное море через пролив Босфор вошел военный корабль HMS Echo (H87) Королевского военно-морского флота Великобритании.