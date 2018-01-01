Строительство небоскреба с пентхаусом для Путина в Москве: обнародованы доказательства скандальных планов Трампа

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Американский глава Дональд Трамп действительно планировал построить в Москве небоскреб Trump Tower с дорогим пентхаусом для президента России Владимира Путина.

Доказательство скандальных планов Трампа оказалось в распоряжении CNN, сообщает ONLINE.UA.

Речь идет о письме-распоряжении с подписью Трампа, в котором шла речь о строительстве Trump Tower в Москве. Примечательным является то, что данное письмо датировано 25 декабря 2015 года, незадолго до выборов президента США, а кроме Трампа, письмо также подписал Андреей Розовый, глава российской компании I.C. Expert Investment (ГК "Эксперт"), которая должна была отвечать за девелопмент.

Следует отметить, что скандальные планы Трампа построить небоскреб в Москве и подарить в нем дорогой пентхаус Путину, ранее уже комментировали в Кремле. Пресс-секретарь Путина подтвердил, что бывший адвокат Трампа Майкл Коэн действительно присылал несколько писем, в которых просил встречи с российским руководством, чтобы обговорить проект строительства Trump Tower в Москве.

Тогда Песков уверял, что никто из Кремля не вел переговоры с Коэном — ему якобы просто перезвонили и сказали, что "администрация президента России домов не строит".

Добавим, всплывшие данные о постройке Trump Tower в Москве уже приобщены к "российскому" делу ФБР в рамках расследования связей команды Трампа с Россией.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что по предварительным данным, стоимость пентхауса, который Трамп хотел подарить Путину в построенном небоскребе в Москве, должна была составить 50 млн долларов.