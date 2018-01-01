Украина снова отправит корабли через Керченский пролив: в СНБО сделали важное заявление

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Украина готовит новый проход военных кораблей через Керченский пролив. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, передает ONLINE.UA со ссылкой на "BBC news Украина".

"Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море", — сказал Турчинов.

По его мнению, с прохождением кораблей нельзя медлить.

"Мы предлагаем нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских Черноморских портов до украинских портов на Азовском побережье. Будем приглашать представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы они присутствовали на наших кораблях, для того, чтобы доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил", — сказал Турчинов.

Он также добавил, что было бы логично, чтобы в Азовском море на помощь Украине появились корабли НАТО.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее на заседании Генассамблеи ООН приняли важную резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украины, районов Черного и Азовского морей".