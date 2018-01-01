Прорыв в демократии: названа страна года по версии The Economist

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Авторитетное британское издание The Economist назвало государство, которому удалось достичь наибольшего прогресса в демократических процессах. Страной года 2018 стала Армения, сообщает ONLINE.UA.

В редакции издания свой выбор пояснили тем, что Армения в 2018 году показала, что имеет шансы на обновление и на демократию, несмотря на то, что эта страна является "древним и часто плохо управляемым государством, расположенным в неспокойном регионе.

Эксперты подчеркнули, что Армении в 2018 году удалось провести демократические преобразования и обойтись без жертв.

"Путинский ставленник был изгнан, и никто не был убит. России не дали повода для вмешательства", — пишет The Economist о выборах в Армении.

В издании отметили, что сделать выбор и назвать страну 2018 года было очень сложно, так как демократические успехи, достигнутые страной года, не гарантируют, что она не свернет с пути прогресса в будущем. В частности, в пример приводится прошлогодний победитель в номинации Франция, которая сегодня охвачена протестами и беспорядками, а победитель 2015 года — Мьянма "переживает кровавый регресс".

В этом году итоговый выбор делали между тремя "финалистами" — Арменией, Малайзией и Эфиопией.

Малайзию в список финалистов на звание лучшей страны 2018 года включили за то, что избиратели отказались на выборах проголосовать за премьер-министра Наджиба Тун Разака, который не смог объяснить, откуда на его банковском счете образовались $700 млн, и выбрали кандидата от оппозиции Махатхира Мохамада.

Эфиопия могла стать страной 2018 года благодаря тому, что там пришел к власти реформист Абия Ахмед, который провел курс на либерализацию — освободил политзаключенных, предоставил значительную свободу СМИ и пообещал провести выборы в 2020 году.

"Страной года ежегодно признается не самое влиятельное государство, не самое богатое и не страна с самой вкусной едой (прости, Япония!). Ею становится то государство, где можно отметить демократический прогресс", — напомнили в издании критерии выбора страны года.