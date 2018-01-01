А что вам принес святой Николай?: украинские звезды поздравили с праздником и похвастались подарками

А что вам принес святой Николай?: украинские звезды поздравили с праздником и похвастались подарками

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Фото: pixabay.com

День святого Николая считается одним из самых волшебных праздников в году, который с нетерпением украинцы. Утром 19 декабря сюрпризы под подушкой ищут и взрослые, и дети, которые верят в чудо. Не исключением стали и украинские звезды, которые уже похвастались в соцсетях своими подарками и спросили у поклонников, что им принес святой Николай, сообщает ONLINE.UA.

"Такой вид имеет человек, к которому приходил святой Николай! С Николайчиком!! Делитесь секретиками, что нашли под подушкой?... Радуюсь подаркам, как ребенок", — написала в соцсети известная телеведущая Лилия Ребрик, опубликовав фото возле елки с подарками.

А что вам принес святой Николай?: украинские звезды поздравили с праздником и похвастались подарками (1)

Потап также похвастался, что его не забыл святой Николай. Он показал фото массивного украшения, которое ему подарили на праздник.

А что вам принес святой Николай?: украинские звезды поздравили с праздником и похвастались подарками (2)

Отметились в День святого Николая в сети и другие украиснкие звезды. Dzidzio, Оля Полякова, Оксана Марченко, Татьяна Решетняк, Владимир Остапчук и многие другие. Они опубликовали милые фото, некоторые с детьми, и написали под ними теплые и искренние поздравления с Днем святого Николая для украинцев.

А что вам принес святой Николай?: украинские звезды поздравили с праздником и похвастались подарками (3)

А что вам принес святой Николай?: украинские звезды поздравили с праздником и похвастались подарками (4)

А что вам принес святой Николай?: украинские звезды поздравили с праздником и похвастались подарками (5)

А что вам принес святой Николай?: украинские звезды поздравили с праздником и похвастались подарками (6)

Ранее ONLINE.UA писал о приметах и традициях Дня святого Николая 2018 в Украине.

Источник: ONLINE.UA Теги: день святого миколая, подарки, звезды, Украина, вітання
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