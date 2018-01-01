В результате ДТП погибла известная певица

Анка Поп (фото — flickr.com)

В Румынии погибла популярная поп-певица Анка Поп. Звезда скончалась в результате ДТП, когда не справившись с управлением, она упала на машине в реку Дунай. Тело Анки было найдено дайверами на дне, передает ONLINE.UA со ссылкой на Express.

Отмечается, что сотрудники полиции начали разыскивать артистку после того, как сестра заявила в правоохранительные органы об ее исчезновении. На момент смерти Анке Поп было 34 года.

"Артистка вместе с семьей эмигрировала в Канаду в 1987 году, однако позже вернулась. В 2017 году вышел дебютный альбом исполнительницы под названием Anca Pop. Певица была также известна сотрудничеством с музыкантом Гораном Бреговичем", — сказано в сообщении.