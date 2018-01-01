В результате ДТП погибла известная певица

В результате ДТП погибла известная певица

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Анка Поп (фото — flickr.com)
В Румынии погибла популярная поп-певица Анка Поп. Звезда скончалась в результате ДТП, когда не справившись с управлением, она упала на машине в реку Дунай. Тело Анки было найдено дайверами на дне, передает ONLINE.UA со ссылкой на Express.
Отмечается, что сотрудники полиции начали разыскивать артистку после того, как сестра заявила в правоохранительные органы об ее исчезновении. На момент смерти Анке Поп было 34 года.
"Артистка вместе с семьей эмигрировала в Канаду в 1987 году, однако позже вернулась.
В 2017 году вышел дебютный альбом исполнительницы под названием Anca Pop. Певица была также известна сотрудничеством с музыкантом Гораном Бреговичем", — сказано в сообщении.

Напомним, недавно модель и блогера Тару Фарес, которая выиграла конкурс красоты "Мисс Багдад", застрелили в иракской столице неизвестные. 22-летнюю девушку доставили в больницу с тремя пулевыми ранениями, врачи не смогли ее спасти. Полиция начала расследование инцидента. По данным источников Globo, перед убийством Фарес взяли в заложники.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в ночь с 2 на 3 июня в Кыргызстане произошла смертельная авария, в которой погибла "Миссис мира-2018" Сания Шакирова. 30-летняя женщина, которая победила на конкурсе Miss Universe Beauty — 2018 в номинации "Missis World", погибла на месте происшествия в момент столкновения автомобиля со стеной, ограждающей кладбище.

Источник: ONLINE.UA Теги: Анка Поп, певица, ДТП, смерть
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