Не пропустите: в Университете Гринченко открывают первую онлайн-библиотеку аудиокниг на украинском языке

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20 декабря в 11:00 в Киевском университете имени Бориса Гринченко состоится презентация социального проекта реализованного в рамках Общественного бюджета Киева — «Слушай. Библиотека аудиокниг на украинском языке», который, что интересно, является первым в Украине, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что в ходе проекта создана онлайн-библиотека аудиокниг классической украинской прозы и поэзии, которые входят в школьную программу, а также произведений известных современников с их авторским начитка.

"Авторской команде «Типичный Киев» совместно с Институтом журналистики Киевского университета имени Бориса Гринченко за год удалось реализовать амбициозную задачу – озвучить более 100 книг и стихотворных произведений. К начитыванию присоединились теле — и радио ведущие, актеры театра и кино, звезды украинской музыкальной сцены, студенты и просто волонтеры, которые прошли кастинг. Среди них: Валерий Харчишин, Даша Астафьева, Богдан Бенюк, Даша Коломиец, Назар Заднипровский, Павел Зибров, Тимур Мирошниченко, Евгений Янович, Александр Ярмак, Евгений Галич, Женя Бардаченко (Jay s DILEMMA), Алексей Супрун (Петр Бампер), Ирина Хоменко, Полина Ткач, Олег Маслюк и другие известные украинцы", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что среди озвученных книг – классика украинской прозы Ольги Кобылянской, Ивана Франко, Панаса Мирного, Валерьяна Пидмогильного и еще многих авторов. Свыше 50 стихотворных произведений Максима Рыльского, Елены Телиги, Дмитрия Павлычко, Леси Украинки, Николая Хвылевого и других писателей.

Место проведения: вул. Маршала Тимошенко, 13-Б , Киевский университет имени Бориса Гринченко.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее известный изобретатель и основатель Microsoft Билл Гейтс традиционно опубликовал список лучших книг 2018 года.