"Это ужасная ошибка": американские сенаторы бьют тревогу из-за скандального решения Трампа

"Это ужасная ошибка": американские сенаторы бьют тревогу из-за скандального решения Трампа

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Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Американские сенаторы жестко раскритиковали решение президента Дональда Трампа вывести войска из Сирии. Они утверждают, что это угрожает безопасности США, а также придает смелости ИГИЛ. Письмо Трампа с критикой опубликовал американский политик-республиканец Линдси Грэм от имени сенаторов в Twitter, передает ONLINE.UA.

Стоит отметить, что критиковали решение Трампа как республиканцы, так и демократы.

Сенаторы назвали такой шаг "ужасной ошибкой", которая угрожает безопасности США и "придает смелости" террористической группировке "Исламское государство", президенту Сирии Башару Асаду, Ирану и России. Более того, в письме указано, что американские военные являются "щитом".

"Любой признак слабости, замеченный Ираном или Россией, приведет лишь к увеличению их присутствия в регионе и снижению доверия со стороны партнеров и союзников США", – указано в письме.

Поэтому сенаторы США призвали Трампа пересмотреть свое решение.

Как сообщал ONLINE.UA ранее власти США жестко раскритиковали Организацию Объединенных Наций, обвинив суд ООН в неэффективности и политизированности. Администрация Дональда Трампа сообщила о выходе из двух международных соглашений после того, как Иран и Палестинская автономия подали в Международный суд ООН жалобу на политику Соединенных Штатов.

 
Источник: ONLINE.UA Теги: США, Сирия, войска, ИГИЛ
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